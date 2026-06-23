Штрафи за швидкість можуть зрости: водіям загрожують бали

Автомобілі. Фото: Новини.LIVE

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко повідомив, що за перевищення швидкості можуть суттєво підвищити штрафи. Крім того, можуть запровадити штрафні бали.

Про це ексклюзивно Володимир Крейденко сказав в ефірі День.LIVE.

Перевищення швидкості

Крейденко зазначив, що безпека руху — це комплексне питання, яке охоплює різні спектри, які необхідно вирішувати.

"Починаючи від безпечної інфраструктури, безумовно, штрафні бали, які системно борються з систематичними порушниками правил дорожнього руху. Якщо ми говоримо про додаткові фактори — це освіта, освіта студентів, освіта школярів", — зазначив нардеп.

За його словами, ПДР обовʼязково має бути в освітньому процесі. Крім того, необхідні штрафи, які будуть лякати порушників тим, що їх потрібно сплачувати.

"А якщо ти систематичний порушник, ти, відповідно, окрім штрафу отримуєш штрафний бал і маєш ризик, якщо ти набираєш певну кількість балів, то твоє посвідчення призупиняється або повністю забирається твоє посвідчення водія, ти знову йдеш, навчаєшся в автошколу, здаєш іспит, і тільки після того маєш право повернутися на дорогу як водій", — розповів Крейденко.

Він каже, що наразі штрафи застарілі. Наприклад, 170 грн чи 340 грн нікого не налякають. За словами нардепа, люди порушують, особливо ті, які мають кошти, дорогі автомобілі.

Патрульна поліція може лише боротися штрафами, оскільки в законі інших впливів немає.

Крейденко заявив, що потрібно використовувати загальну європейську практику в Україні, яка працює і зберігає життя громадян.

"Я думаю, що люди після того, як запровадяться штрафні бали, підвищиться градація, і, відповідно, стануть більш справедливі штрафи за перевищення швидкості, ми побачимо якраз динаміку збереження життів, бо Україна сьогодні є лідером серед європейських країн по кількості загиблих та постраждалих на наших дорогах", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Крейденка, законопроєкт щодо введення системи штрафних балів для водіїв наразі не просувається, оскільки його розгляд призупинено в профільному комітеті Верховної Ради. Водночас орієнтовно 70% народних депутатів висловлюють готовність підтримати цю ініціативу під час голосування в сесійній залі.

Крім того, Крейденко зазначав, що Україна вийшла на першу позицію серед європейських країн за рівнем смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод.