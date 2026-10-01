Штілерман прокоментував чутки про замах на нього під Києвом

Фото: Милованов/Facebook

У четвер, 1 жовтня, військовий журналіст Сергій Ауслендер повідомив про можливу спробу замаху на співвласника та головного конструктора компанії Fire Point Дениса Штілермана під Києвом. Пізніше сам Штілерман відреагував на поширену інформацію у соцмережі X, однак не навів деталей щодо обставин інциденту та не підтвердив повідомлення про поранення.

Про це написав Штілерман у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Чутки про мою загибель, або загибель моїх охоронців трохи перебільшені)) — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) October 1, 2026

Що відомо про можливий замах на Штілермана

За словами Сергія Ауслендера, інформацію про інцидент йому передав власний співрозмовник. Журналіст окремо зазначив, що ці дані ще потрібно додатково перевірити.

Подія нібито сталася під Києвом. У повідомленні також стверджувалося, що Штілерман отримав легке поранення, один із його охоронців загинув, а нападників ліквідували.

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Повідомлення Сергія Аутслендера. Скриншот: Сергій Аутслендер/Telergam

Реакція співвласника Fire Point

Після появи повідомлень Штілерман написав у соцмережі X:

"Чутки про мою загибель або загибель моїх охоронців трохи перебільшені))"

Інших подробиць щодо події у своєму дописі він не повідомив.

Водночас у коментарі РБК-Україна у Fire Point публікації в соцмережах щодо можливого замаху на Штілермана назвали вигадкою.

Fire Point і увага до компанії

Fire Point — українська оборонна компанія, що займається розробкою високоточної зброї великої дальності та безпілотних систем. Штілерман її співвласник і головний конструктор.

Компанія останнім часом привертає значну увагу через державні замовлення та розробку ракетних систем.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що українська балістична ракета може здійснити перший удар по Москві вже восени цього року. Водночас він наголосив, що точні терміни залежатимуть від результатів випробувань та завершення тестування двигуна.

Також Новини.LIVE писали про те, що правоохоронці затримали чоловіка, який за завданням російської Федеральної служби безпеки готував вбивство відомого громадського активіста України. Фігурантом виявився 19-річний житель Миколаєва, якому оголосили підозру у державній зраді, готуванні до умисного вбивства на замовлення та незаконному поводженні зі зброєю.