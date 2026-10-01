Штилерман прокомментировал слухи о покушении на него под Киевом

Фото: Милованов/Facebook

В четверг, 1 октября, военный журналист Сергей Ауслендер сообщил о возможной попытке покушения на совладельца и главного конструктора компании Fire Point Дениса Штилермана под Киевом. Позже сам Штилерман отреагировал на распространившуюся информацию в соцсети X, однако не привёл подробностей об обстоятельствах инцидента и не подтвердил сообщение о ранении.

Об этом написал Штилерман в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Слухи о моей гибели или гибели моих охранников немного преувеличены)) — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) 1 октября 2026

Что известно о возможном покушении на Штилермана

По словам Сергея Ауслендера, информацию об инциденте ему передал его собственный собеседник. Журналист отдельно отметил, что эти данные ещё нужно дополнительно проверить.

Инцидент якобы произошёл под Киевом. В сообщении также утверждалось, что Штилерман получил лёгкое ранение, один из его охранников погиб, а нападавших ликвидировали.

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Сообщение Сергея Аутслендера. Скриншот: Сергей Аутслендер/Telergam

Реакция совладельца Fire Point

После появления сообщений Штилерман написал в соцсети X:

"Слухи о моей гибели или гибели моих охранников немного преувеличены))"

Других подробностей о происшествии в своём посте он не сообщил.

В то же время в комментарии РБК-Украина в Fire Point публикации в соцсетях о возможном покушении на Штиллермана назвали выдумкой.

Fire Point и внимание к компании

Fire Point — украинская оборонная компания, занимающаяся разработкой высокоточного оружия большой дальности и беспилотных систем. Штилерман является её совладельцем и главным конструктором.

Компания в последнее время привлекает значительное внимание из-за государственных заказов и разработки ракетных систем.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что совладелец компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что украинская баллистическая ракета может нанести первый удар по Москве уже осенью этого года. В то же время он подчеркнул, что точные сроки будут зависеть от результатов испытаний и завершения тестирования двигателя.

Также Новини.LIVE писали о том, что правоохранители задержали мужчину, который по заданию российской Федеральной службы безопасности готовил убийство известного общественного активиста Украины. Фигурантом оказался 19-летний житель Николаева, которому объявили подозрение в государственной измене, подготовке к умышленному убийству по заказу и незаконном обращении с оружием.