Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Штилерман прокомментировал слухи о покушении на него

Штилерман прокомментировал слухи о покушении на него

Ua ru
1 октября 2026 15:07
Штилерман прокомментировал слухи о покушении на него под Киевом
Фото: Милованов/Facebook

В четверг, 1 октября, военный журналист Сергей Ауслендер сообщил о возможной попытке покушения на совладельца и главного конструктора компании Fire Point Дениса Штилермана под Киевом. Позже сам Штилерман отреагировал на распространившуюся информацию в соцсети X, однако не привёл подробностей об обстоятельствах инцидента и не подтвердил сообщение о ранении.

Об этом написал Штилерман в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о возможном покушении на Штилермана

По словам Сергея Ауслендера, информацию об инциденте ему передал его собственный собеседник. Журналист отдельно отметил, что эти данные ещё нужно дополнительно проверить.

Инцидент якобы произошёл под Киевом. В сообщении также утверждалось, что Штилерман получил лёгкое ранение, один из его охранников погиб, а нападавших ликвидировали.

Читайте также:
Повідомлення Сергія Аутслендера про можливий замах на Штілермана
Сообщение Сергея Аутслендера. Скриншот: Сергей Аутслендер/Telergam

Реакция совладельца Fire Point

После появления сообщений Штилерман написал в соцсети X:

"Слухи о моей гибели или гибели моих охранников немного преувеличены))"

Других подробностей о происшествии в своём посте он не сообщил.

В то же время в комментарии РБК-Украина в Fire Point публикации в соцсетях о возможном покушении на Штиллермана назвали выдумкой.

Fire Point и внимание к компании

Fire Point — украинская оборонная компания, занимающаяся разработкой высокоточного оружия большой дальности и беспилотных систем. Штилерман является её совладельцем и главным конструктором.

Компания в последнее время привлекает значительное внимание из-за государственных заказов и разработки ракетных систем.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что совладелец компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что украинская баллистическая ракета может нанести первый удар по Москве уже осенью этого года. В то же время он подчеркнул, что точные сроки будут зависеть от результатов испытаний и завершения тестирования двигателя.

Также Новини.LIVE писали о том, что правоохранители задержали мужчину, который по заданию российской Федеральной службы безопасности готовил убийство известного общественного активиста Украины. Фигурантом оказался 19-летний житель Николаева, которому объявили подозрение в государственной измене, подготовке к умышленному убийству по заказу и незаконном обращении с оружием.

покушение охрана слухи Fire Point Денис Штилерманн
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации