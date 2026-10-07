Арешт ексглави розвідки Німеччини Августа Ганнінга: деталі скандалу

Затримання ексочільника розвідки ФРН Августа Ганнінга. Фото: Der Spiegel

У Німеччині спалахнув новий шпигунський скандал. Заарештовано колишнього директора BND Августа Ганнінга. За даними медіа, він роками отримував від екскерівника свого апарату тисячі таємних файлів, які використовував для підготовки аналітики на замовлення іноземної розвідки.

Про це повідомляє Der Spiegel, передає Новини.LIVE.

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Августа Ганнінга заарештували за шпигунство

За спільною інформацією видань Spiegel та Spiegel TV, поліція заарештувала Августа Ганнінга, який обіймав посаду президента BND з 1998 по 2005 рік. Разом із колишнім посадовцем правоохоронці затримали і його екскерівника апарату.

Слідчі з'ясували, що саме цей підлеглий уже після відставки свого шефа налагодив незаконну схему передачі даних. Протягом тривалого часу він продав колишньому керівнику близько двох тисяч урядових документів, значна частина з яких мала гриф таємності.

Правоохоронці встановили, що Ганнінг використовував засекречені відомості для підготовки спеціальних аналітичних звітів, які призначалися для представника іноземної розвідки. Як стверджує слідство, підозрюваний роками систематично зливав інформацію зовнішній розвідувальній службі неназваної держави.

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Мотивом для таких дій, за даними німецьких засобів масової інформації, могли стати фінансові труднощі, з якими колишній очільник спецслужби стикнувся в останні роки.

Поточне затримання стало черговим ударом по репутації німецької розвідки, яка вже потерпала від масштабного витоку даних. Лише у 2023 році влада викрила одного з керівників підрозділів BND на співпраці з Москвою. Тоді з'ясувалося, що посадовець продавав секретні матеріали російській стороні вже на тлі початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Німеччині посилюється занепокоєння через прямі диверсійні загрози з боку Москви. Ще 22 серпня спецслужби країни виявили в лісі під Берліном таємний схрон із вогнепальною зброєю та боєприпасами. За даними слідства, схованку могли підготувати за вказівкою російських спецслужб для здійснення збройних нападів або терактів безпосередньо на німецькій території.

На цьому тлі 5 жовтня під час слухань у Бундестазі очільник Федеральної розвідувальної служби (BND) Мартін Єґер публічно заявив про реальне зростання загрози збройного протистояння між Німеччиною та Росією. За оцінкою керівництва спецслужби, агресивні дії Кремля дедалі більше виходять за рамки гібридної війни, створюючи безпосередні безпекові ризики для країни.