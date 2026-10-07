Арест бывшего главы разведки Германии Августа Ханнинга: подробности скандала

Задержание бывшего главы разведки ФРГ Августа Ханнинга. Фото: Der Spiegel

В Германии разразился новый шпионский скандал. Арестован бывший директор BND Август Ханнинг. По данным СМИ, он на протяжении многих лет получал от бывшего руководителя своего ведомства тысячи секретных файлов, которые использовал для подготовки аналитики по заказу иностранной разведки.

Об этом сообщает Der Spiegel, передает Новини.LIVE.

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Августа Ханнинга арестовали за шпионаж

По совместной информации изданий Spiegel и Spiegel TV, полиция арестовала Августа Ханнинга, занимавшего пост президента BND с 1998 по 2005 год. Вместе с бывшим чиновником правоохранители задержали и его бывшего руководителя аппарата.

Следователи выяснили, что именно этот подчиненный уже после отставки своего шефа наладил незаконную схему передачи данных. В течение длительного времени он продал бывшему руководителю около двух тысяч правительственных документов, значительная часть которых имела гриф секретности.

Правоохранители установили, что Ханнинг использовал засекреченные сведения для подготовки специальных аналитических отчетов, которые предназначались для представителя иностранной разведки. Как утверждает следствие, подозреваемый годами систематически сдавал информацию внешней разведывательной службе неназванного государства.

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Мотивом для таких действий, по данным немецких СМИ, могли стать финансовые трудности, с которыми бывший глава спецслужбы столкнулся в последние годы.

Нынешнее задержание стало очередным ударом по репутации немецкой разведки, которая и без того страдала от масштабной утечки данных. Только в 2023 году власти разоблачили одного из руководителей подразделений BND в сотрудничестве с Москвой. Тогда выяснилось, что чиновник продавал секретные материалы российской стороне уже на фоне начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Германии усиливается беспокойство из-за прямых диверсионных угроз со стороны Москвы. Еще 22 августа спецслужбы страны обнаружили в лесу под Берлином тайник с огнестрельным оружием и боеприпасами. По данным следствия, тайник мог быть подготовлен по указанию российских спецслужб для совершения вооруженных нападений или терактов непосредственно на территории Германии.

На этом фоне 5 октября во время слушаний в Бундестаге глава Федеральной разведывательной службы (BND) Мартин Йегер публично заявил о реальном росте угрозы вооруженного противостояния между Германией и Россией. По оценке руководства спецслужбы, агрессивные действия Кремля всё больше выходят за рамки гибридной войны, создавая непосредственные риски для безопасности страны.