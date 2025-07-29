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Головна Новини дня Шмигаль провів телефонну розмову з Пісторіусом — про що йшлося

Шмигаль провів телефонну розмову з Пісторіусом — про що йшлося

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 13:45
Шмигаль та Пісторіус обговорили потреби ЗСУ на фронті
Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Вони обговорили домовленості за підсумками "Рамштайну".  

Про це Шмигаль повідомив у Telegram у вівторок, 29 липня.

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Розмова Шмигаля та Пісторіуса

Так, Шмигаль подякував за підтримку Німеччини, зокрема в межах міжнародних коаліцій та оборонних пакетів. Разом з Пісторіусом обговорили домовленості за підсумками засідання "Рамштайн". Також триває підготовка до наступних зустрічей Контактної групи.

Водночас міністр оборони України розповів про нагальні потреби Сил оборони до кінця 2025 року та проінформував щодо чергових російських ударів по українських містах та людей, яких РФ вбила. 

"Наголосив, що Україна критично потребує посилення протиповітряної оборони. Подякував за підтримку у питаннях постачання систем Patriot", — додав Шмигаль.

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Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, посол України в Німеччині Олексій Макеєв розповів, коли ЗСУ отримають від Німеччини перші дрони-перехоплювачі.

Також стало відомо, що Україна незабаром отримає від ФРН додаткові системи ППО IRIS-T. 

Денис Шмигаль Німеччина військова допомога ППО Борис Пісторіус війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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