Шмыгаль и Писториус обсудили потребности ВСУ на фронте

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Они обсудили договоренности по итогам "Рамштейна".

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram во вторник, 29 июля.

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Разговор Шмыгаля и Писториуса

Так, Шмыгаль поблагодарил за поддержку Германии, в частности в рамках международных коалиций и оборонных пакетов. Вместе с Писториусом обсудили договоренности по итогам заседания "Рамштайн". Также идет подготовка к следующим встречам Контактной группы.

В то же время министр обороны Украины рассказал о насущных потребностях Сил обороны до конца 2025 года и проинформировал об очередных российских ударов по украинским городам и людей, которых РФ убила.

"Подчеркнул, что Украина критически нуждается в усилении противовоздушной обороны. Поблагодарил за поддержку в вопросах поставки систем Patriot", — добавил Шмыгаль.

Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, когда ВСУ получат от Германии первые дроны-перехватчики.

Также стало известно, что Украина вскоре получит от ФРГ дополнительные системы ПВО IRIS-T.