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Шмигаль повідомив, чи продовжить Україна транзит газу після закінчення договору

7 жовтня 2024 16:38
Аркадій Пастула - Редактор
Шмигаль відповів, чи буде Україна продовжувати транзитну угоду з РФ після закінчення договору
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та прем'єр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Аркадій Пастула - Редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів пресконференцію з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Він відповів, чи буде країна продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення договору.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у понеділок, 7 жовтня.

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"Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії", — зазначив Шмигаль.

За його словами, стратегічна мета України — накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які ворог фінансує війну.

Шмигаль закликав усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з Росії.

"Розуміємо гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Але розраховуємо на  поступову диверсифікацію поставок. Водночас Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної Хартії", — додав прем'єр.

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Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, експерт з питань енергетики Сергій Макогон заявив, що Україна ще з 2020 року готувалася до відсутності транзиту російського газу. За його словами, країна може спокійно жити без нього.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що в Україні узимку можуть запровадити графіки постачання газу, а відключення електроенергії неминучі.

Денис Шмигаль Словаччина Україна газ Роберт Фіцо транзит

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