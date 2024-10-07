Шмигаль відповів, чи буде Україна продовжувати транзитну угоду з РФ після закінчення договору

Шмигаль повідомив, чи продовжить Україна транзит газу після закінчення договору
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів пресконференцію з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Він відповів, чи буде країна продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення договору.
Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у понеділок, 7 жовтня.
Транзит газу
"Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії", — зазначив Шмигаль.
За його словами, стратегічна мета України — накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які ворог фінансує війну.
Шмигаль закликав усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з Росії.
"Розуміємо гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Але розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок. Водночас Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної Хартії", — додав прем'єр.
Нагадаємо, експерт з питань енергетики Сергій Макогон заявив, що Україна ще з 2020 року готувалася до відсутності транзиту російського газу. За його словами, країна може спокійно жити без нього.
Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що в Україні узимку можуть запровадити графіки постачання газу, а відключення електроенергії неминучі.
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