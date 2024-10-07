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Шмыгаль сообщил, продолжит ли Украина транзит газа после окончания договора

7 октября 2024 16:38
Аркадий Пастула - Редактор
Шмыгаль ответил, будет ли Украина продлевать транзитное соглашение с РФ после окончания договора
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию с премьером Словакии Робертом Фицо. Он ответил, будет ли страна продолжать транзитное соглашение с Россией по завершении договора.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram в понедельник, 7 октября.

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"Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия", — отметил Шмыгаль.

По его словам, стратегическая цель Украины — наложить санкции на российскую газовую молекулу, избавить Кремль от доходов от продажи углеводородов, за которые враг финансирует войну.

Шмыгаль призвал все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из России.

"Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок. Вместе с тем Украина готова и в дальнейшем выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом и Договором к Энергетической Хартии", — добавил премьер

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Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, эксперт по энергетике Сергей Макогон заявил, что Украина еще с 2020 года готовилась к отсутствию транзита российского газа. По его словам, страна может жить без него спокойно.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что в Украине зимой могут ввести графики поставок газа, а отключения электроэнергии неизбежны.

Денис Шмыгаль Словакия Украина газ Роберт Фицо транзит

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