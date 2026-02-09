Світла стане менше - Шмигаль зробив заяву

Денис Шмигаль. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про результати чергового засідання Штабу з питань енергетичної безпеки. Участь у ньому взяли представники енергетичних компаній, Мінрозвитку, керівництво регіонів і столиці.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram у понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Посилення обмежень енергопостачання

За словами Шмигаля, ремонтні роботи на об’єктах генерації та розподілу електроенергії тривають цілодобово. Через низькі температури у вівторок та середу очікуються складні графіки відключень, подібні до сьогоднішніх. Частково систему вдень підтримує сонячна генерація, однак цього недостатньо для повного покриття потреб.

Засідання Штабу з питань енергетики. Фото: Денис Шмигаль

Уряд також переглядає перелік об’єктів критичної інфраструктури. Пріоритетом залишаються лікарні, водоканали та соціальні установи — вони першими отримуватимуть електроенергію. Інші заклади поступово переводитимуть на автономну роботу та забезпечуватимуть генераторами, щоб вивільнити більше ресурсу для побутових споживачів.

Окремо порушено питання справедливого розподілу електроенергії. Для забезпечення рівних умов держава посилить контроль, а Держенергонагляд проведе відповідні перевірки.

Крім того, до хабів Міненерго надійшло 14 вантажів допомоги від міжнародних партнерів — це 78 тонн енергетичного обладнання. Серед них п’ять силових трансформаторів з Азербайджану та десять потужних генераторів з Італії. Також у дорозі допомога від ЄС, Австрії, Японії, Литви, Люксембургу, Чехії, Нідерландів, ПРООН та UNICEF/WASH.

Нагадаємо, що раніше міський голова Львова Андрій Садовий розповів про ситуацію зі світлом у регіоні.

А до цього Денис Шмигаль повідомив, на якому етапі наразі відновлення енергетики після масованих ударів РФ.