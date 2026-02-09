Видео
Главная Новости дня Шмыгаль предупредил об усилении отключений света для украинцев

Шмыгаль предупредил об усилении отключений света для украинцев

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 22:06
Света станет меньше - Шмыгаль сделал заявление
Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о результатах очередного заседания Штаба по вопросам энергетической безопасности. Участие в нем приняли представители энергетических компаний, Минразвития, руководство регионов и столицы.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram в понедельник, 9 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:
Шмигаль попередив про посилення відключень світла для українців - фото 1
Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Усиление ограничений энергоснабжения

По словам Шмыгаля, ремонтные работы на объектах генерации и распределения электроэнергии продолжаются круглосуточно. Из-за низких температур во вторник и среду ожидаются сложные графики отключений, подобные сегодняшним. Частично систему днем поддерживает солнечная генерация, однако этого недостаточно для полного покрытия потребностей.

Шмыгаль предупредил об усилении отключений света для украинцев - фото 2
Заседание Штаба по вопросам энергетики. Фото: Денис Шмыгаль

Правительство также пересматривает перечень объектов критической инфраструктуры. Приоритетом остаются больницы, водоканалы и социальные учреждения — они первыми будут получать электроэнергию. Другие учреждения постепенно будут переводить на автономную работу и обеспечивать генераторами, чтобы высвободить больше ресурса для бытовых потребителей.

Отдельно затронут вопрос справедливого распределения электроэнергии. Для обеспечения равных условий государство усилит контроль, а Госэнергонадзор проведет соответствующие проверки.

Кроме того, в хабы Минэнерго поступило 14 грузов помощи от международных партнеров — это 78 тонн энергетического оборудования. Среди них пять силовых трансформаторов из Азербайджана и десять мощных генераторов из Италии. Также в пути помощь от ЕС, Австрии, Японии, Литвы, Люксембурга, Чехии, Нидерландов, ПРООН и UNICEF/WASH.

Напомним, что ранее городской голова Львова Андрей Садовый рассказал о ситуации со светом в регионе.

А до этого Денис Шмыгаль сообщил, на каком этапе сейчас восстановление энергетики после массированных ударов РФ.

Денис Шмыгаль сфера энергетики энергетика отключения света графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
