Света станет меньше - Шмыгаль сделал заявление

Шмыгаль предупредил об усилении отключений света для украинцев
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о результатах очередного заседания Штаба по вопросам энергетической безопасности. Участие в нем приняли представители энергетических компаний, Минразвития, руководство регионов и столицы.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram в понедельник, 9 февраля, передает Новини.LIVE.
Усиление ограничений энергоснабжения
По словам Шмыгаля, ремонтные работы на объектах генерации и распределения электроэнергии продолжаются круглосуточно. Из-за низких температур во вторник и среду ожидаются сложные графики отключений, подобные сегодняшним. Частично систему днем поддерживает солнечная генерация, однако этого недостаточно для полного покрытия потребностей.
Правительство также пересматривает перечень объектов критической инфраструктуры. Приоритетом остаются больницы, водоканалы и социальные учреждения — они первыми будут получать электроэнергию. Другие учреждения постепенно будут переводить на автономную работу и обеспечивать генераторами, чтобы высвободить больше ресурса для бытовых потребителей.
Отдельно затронут вопрос справедливого распределения электроэнергии. Для обеспечения равных условий государство усилит контроль, а Госэнергонадзор проведет соответствующие проверки.
Кроме того, в хабы Минэнерго поступило 14 грузов помощи от международных партнеров — это 78 тонн энергетического оборудования. Среди них пять силовых трансформаторов из Азербайджана и десять мощных генераторов из Италии. Также в пути помощь от ЕС, Австрии, Японии, Литвы, Люксембурга, Чехии, Нидерландов, ПРООН и UNICEF/WASH.
Напомним, что ранее городской голова Львова Андрей Садовый рассказал о ситуации со светом в регионе.
А до этого Денис Шмыгаль сообщил, на каком этапе сейчас восстановление энергетики после массированных ударов РФ.
Читайте Новини.LIVE!