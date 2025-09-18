Україна та Польща створять спільну групу з дронами — Шмигаль

Шмигаль оголосив про співпрацю з Польщею у сфері БПЛА
Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем. Проєкт передбачає об’єднання зусиль українських та польських збройних сил для розвитку спільних оборонних ініціатив.
Про це повідомив Шмигаль в Facebook у четвер, 18 вересня.
Спільна оперативна група з дронів
Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що ключовим рішенням стало створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до якої увійдуть представники армій обох країн. Він підкреслив, що ця група має стати основою для координації та подальших проєктів.
"Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше — це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил", — сказав Шмигаль.
Міністр оборони додав, що основною метою стане інтеграція новітніх технологій для захисту та ініціація нових проєктів. За його словами, це дозволить посилити безпеку населення й критичної інфраструктури.
"Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури", — наголосив він.
Також передбачено створення програм спільного навчання українських та польських військових. Цей напрям має стати центральним елементом нової ініціативи.
"Ці програми, я впевнений, посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу", — підсумував Шмигаль.
Нагадаємо, польський віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва разом із делегацією Міноборони та Збройних сил Польщі.
Раніше ми також інформували, що польський Сенат у середу, 17 вересня, ухвалив новий закон, який стосується громадян України.
