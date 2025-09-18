Україна та Польща створять спільну групу з дронами — Шмигаль

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем. Проєкт передбачає об’єднання зусиль українських та польських збройних сил для розвитку спільних оборонних ініціатив.

Про це повідомив Шмигаль в Facebook у четвер, 18 вересня.

Спільна оперативна група з дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що ключовим рішенням стало створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до якої увійдуть представники армій обох країн. Він підкреслив, що ця група має стати основою для координації та подальших проєктів.

Допис Шмигаля в Facebook. Фото: скриншот

"Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше — це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил", — сказав Шмигаль.

Міністр оборони додав, що основною метою стане інтеграція новітніх технологій для захисту та ініціація нових проєктів. За його словами, це дозволить посилити безпеку населення й критичної інфраструктури.

"Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури", — наголосив він.

Шмигаль та Косіняк-Камиш. Фото: Шмигаль/Facebook

Також передбачено створення програм спільного навчання українських та польських військових. Цей напрям має стати центральним елементом нової ініціативи.

"Ці програми, я впевнений, посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу", — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, польський віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва разом із делегацією Міноборони та Збройних сил Польщі.

Раніше ми також інформували, що польський Сенат у середу, 17 вересня, ухвалив новий закон, який стосується громадян України.