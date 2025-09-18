Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Польська делегація на чолі з міністром оборони прибула до Києва

Польська делегація на чолі з міністром оборони прибула до Києва

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 10:36
Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш відвідав Київ — що відомо
Прибуття польської делегації в Київ, 18 вересня 2025 року. Фото: Косіняк-Камиш/Х

Польський віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва разом із делегацією Міноборони та Збройних сил Польщі. Під час візиту сторони планують обговорити безпекову ситуацію, військову підтримку та подальше посилення співпраці.

Про це повідомив Косіняк-Камиш в Х у четвер, 18 вересня.

Реклама
Читайте також:

Візит польської делегації до Києва

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва разом із представниками Міноборони та ЗС Польщі. Польська сторона наголосила, що ключовими темами стануть питання військової співпраці, оборонної підтримки України та обговорення регіональної безпеки. Також плануються консультації з українськими колегами щодо координації дій у відповідь на російську агресію.

Польська делегація на чолі з міністром оборони прибула до Києва - фото 1
Допис Косіняк-Камиш у X. Фото: скриншот

"Віце-прем'єр-міністр В. @KosiniakKamysz перебуває з візитом до Києва з делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі, де він обговорить зі своїм колегою, серед іншого, військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України та безпекову ситуацію в контексті російської агресії", — йдеться у повідомленні.

Польська делегація на чолі з міністром оборони прибула до Києва - фото 2
Польська делегація прибула до Києва. Фото: Косіняк-Камиш/Х

Візит відбувається на тлі загострення безпекової ситуації у регіоні. У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі, і вперше були збиті польськими військовими. 14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію, яка дозволяє перебування на території держави військових підрозділів НАТО у межах операції "Східний вартовий". 

Польська делегація на чолі з міністром оборони прибула до Києва - фото 3
Шмигаль та Косіняк-Камиш. Фото: Шмигаль/Telegram

Міністр оборони України Денис Шмигаль разом із Владиславом Косіняк-Камишем вшанував пам’ять полеглих за Україну. Міністри висловили шану захисникам і захисницям, які віддали життя за незалежність і свободу країни.

Польська делегація на чолі з міністром оборони прибула до Києва - фото 4
Шмигаль та Косіняк-Камиш вшановують загиблих. Фото: Шмигаль/Telegram

Нагадаємо, що останні удари російських безпілотників по території Польщі викликали серйозне занепокоєння серед населення. 

Раніше ми також інформували, що президент Польщі Кароль Навроцький висловив готовність розмістити національний ядерний арсенал

Польща Київ делегація міністр співпраця
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації