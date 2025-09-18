Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш відвідав Київ — що відомо

Прибуття польської делегації в Київ, 18 вересня 2025 року. Фото: Косіняк-Камиш/Х

Польський віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва разом із делегацією Міноборони та Збройних сил Польщі. Під час візиту сторони планують обговорити безпекову ситуацію, військову підтримку та подальше посилення співпраці.

Про це повідомив Косіняк-Камиш в Х у четвер, 18 вересня.

Візит польської делегації до Києва

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва разом із представниками Міноборони та ЗС Польщі. Польська сторона наголосила, що ключовими темами стануть питання військової співпраці, оборонної підтримки України та обговорення регіональної безпеки. Також плануються консультації з українськими колегами щодо координації дій у відповідь на російську агресію.

Допис Косіняк-Камиш у X. Фото: скриншот

"Віце-прем'єр-міністр В. @KosiniakKamysz перебуває з візитом до Києва з делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі, де він обговорить зі своїм колегою, серед іншого, військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України та безпекову ситуацію в контексті російської агресії", — йдеться у повідомленні.

Польська делегація прибула до Києва. Фото: Косіняк-Камиш/Х

Візит відбувається на тлі загострення безпекової ситуації у регіоні. У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі, і вперше були збиті польськими військовими. 14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію, яка дозволяє перебування на території держави військових підрозділів НАТО у межах операції "Східний вартовий".

Шмигаль та Косіняк-Камиш. Фото: Шмигаль/Telegram

Міністр оборони України Денис Шмигаль разом із Владиславом Косіняк-Камишем вшанував пам’ять полеглих за Україну. Міністри висловили шану захисникам і захисницям, які віддали життя за незалежність і свободу країни.

Шмигаль та Косіняк-Камиш вшановують загиблих. Фото: Шмигаль/Telegram

Нагадаємо, що останні удари російських безпілотників по території Польщі викликали серйозне занепокоєння серед населення.

Раніше ми також інформували, що президент Польщі Кароль Навроцький висловив готовність розмістити національний ядерний арсенал.