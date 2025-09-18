Видео
Главная Новости дня Польская делегация во главе с министром обороны прибыла в Киев

Польская делегация во главе с министром обороны прибыла в Киев

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 10:36
Министр обороны Польши Косиняк-Камыш посетил Киев - что известно
Фото: Косиняк-Камыш/Х

Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с делегацией Минобороны и Вооруженных сил Польши. Во время визита стороны планируют обсудить ситуацию с безопасностью, военную поддержку и дальнейшее усиление сотрудничества.

Об этом сообщил Косиняк-Камыш в Х в четверг, 18 сентября.

Читайте также:

Визит польской делегации в Киев

Вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с представителями Минобороны и ВС Польши. Польская сторона отметила, что ключевыми темами станут вопросы военного сотрудничества, оборонной поддержки Украины и обсуждение региональной безопасности. Также планируются консультации с украинскими коллегами по координации действий в ответ на российскую агрессию.

Польська делегація на чолі з міністром оборони прибула до Києва - фото 1
Сообщение Косиняк-Камыш в X. Фото: скриншот

"Вице-премьер-министр В. @KosiniakKamysz находится с визитом в Киеве с делегацией Министерства обороны и Вооруженных сил Польши, где он обсудит со своим коллегой, среди прочего, военное сотрудничество, дальнейшую поддержку защиты Украины и ситуацию с безопасностью в контексте российской агрессии", — говорится в сообщении.

Польська делегація на чолі з міністром оборони прибула до Києва - фото 2
Польская делегация прибыла в Киев. Фото: Косиняк-Камыш/Х

Визит происходит на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе. В ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, и впервые были сбиты польскими военными. 14 сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию, которая позволяет пребывание на территории государства военных подразделений НАТО в рамках операции "Восточный страж".

Польська делегація на чолі з міністром оборони прибула до Києва - фото 3
Шмыгаль и Косиняк-Камыш. Фото: Шмыгаль/Telegram

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с Владиславом Косиняк-Камыш почтил память павших за Украину. Министры выразили почтение защитникам и защитницам, которые отдали жизнь за независимость и свободу страны.

Польська делегація на чолі з міністром оборони прибула до Києва - фото 4
Шмыгаль и Косиняк-Камыш чествуют погибших. Фото: Шмыгаль/Telegram

Напомним, что последние удары российских беспилотников по территории Польши вызвали серьезное беспокойство среди населения.

Ранее мы также информировали, что президент Польши Кароль Навроцкий выразил готовность разместить национальный ядерный арсенал.

Польша Киев делегация министр сотрудничество
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
