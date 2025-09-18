Министр обороны Польши Косиняк-Камыш посетил Киев - что известно

Польская делегация во главе с министром обороны прибыла в Киев
Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с делегацией Минобороны и Вооруженных сил Польши. Во время визита стороны планируют обсудить ситуацию с безопасностью, военную поддержку и дальнейшее усиление сотрудничества.
Об этом сообщил Косиняк-Камыш в Х в четверг, 18 сентября.
Визит польской делегации в Киев
Вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с представителями Минобороны и ВС Польши. Польская сторона отметила, что ключевыми темами станут вопросы военного сотрудничества, оборонной поддержки Украины и обсуждение региональной безопасности. Также планируются консультации с украинскими коллегами по координации действий в ответ на российскую агрессию.
"Вице-премьер-министр В. @KosiniakKamysz находится с визитом в Киеве с делегацией Министерства обороны и Вооруженных сил Польши, где он обсудит со своим коллегой, среди прочего, военное сотрудничество, дальнейшую поддержку защиты Украины и ситуацию с безопасностью в контексте российской агрессии", — говорится в сообщении.
Визит происходит на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе. В ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, и впервые были сбиты польскими военными. 14 сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию, которая позволяет пребывание на территории государства военных подразделений НАТО в рамках операции "Восточный страж".
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с Владиславом Косиняк-Камыш почтил память павших за Украину. Министры выразили почтение защитникам и защитницам, которые отдали жизнь за независимость и свободу страны.
Напомним, что последние удары российских беспилотников по территории Польши вызвали серьезное беспокойство среди населения.
Ранее мы также информировали, что президент Польши Кароль Навроцкий выразил готовность разместить национальный ядерный арсенал.
