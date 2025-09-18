Министр обороны Польши Косиняк-Камыш посетил Киев - что известно

Фото: Косиняк-Камыш/Х

Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с делегацией Минобороны и Вооруженных сил Польши. Во время визита стороны планируют обсудить ситуацию с безопасностью, военную поддержку и дальнейшее усиление сотрудничества.

Об этом сообщил Косиняк-Камыш в Х в четверг, 18 сентября.

Реклама

Читайте также:

Визит польской делегации в Киев

Вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с представителями Минобороны и ВС Польши. Польская сторона отметила, что ключевыми темами станут вопросы военного сотрудничества, оборонной поддержки Украины и обсуждение региональной безопасности. Также планируются консультации с украинскими коллегами по координации действий в ответ на российскую агрессию.

Сообщение Косиняк-Камыш в X. Фото: скриншот

"Вице-премьер-министр В. @KosiniakKamysz находится с визитом в Киеве с делегацией Министерства обороны и Вооруженных сил Польши, где он обсудит со своим коллегой, среди прочего, военное сотрудничество, дальнейшую поддержку защиты Украины и ситуацию с безопасностью в контексте российской агрессии", — говорится в сообщении.

Польская делегация прибыла в Киев. Фото: Косиняк-Камыш/Х

Визит происходит на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе. В ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, и впервые были сбиты польскими военными. 14 сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию, которая позволяет пребывание на территории государства военных подразделений НАТО в рамках операции "Восточный страж".

Шмыгаль и Косиняк-Камыш. Фото: Шмыгаль/Telegram

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с Владиславом Косиняк-Камыш почтил память павших за Украину. Министры выразили почтение защитникам и защитницам, которые отдали жизнь за независимость и свободу страны.

Шмыгаль и Косиняк-Камыш чествуют погибших. Фото: Шмыгаль/Telegram

Напомним, что последние удары российских беспилотников по территории Польши вызвали серьезное беспокойство среди населения.

Ранее мы также информировали, что президент Польши Кароль Навроцкий выразил готовность разместить национальный ядерный арсенал.