Украина и Польша создадут совместную группу с дронами - Шмыгаль

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Украина и Польша договорились создать совместную оперативную группу по беспилотным авиационным системам. Проект предусматривает объединение усилий украинских и польских вооруженных сил для развития совместных оборонных инициатив.

Об этом сообщил Шмыгаль в Facebook в четверг, 18 сентября.

Совместная оперативная группа по дронам

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что ключевым решением стало создание совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в которую войдут представители армий обеих стран. Он подчеркнул, что эта группа должна стать основой для координации и дальнейших проектов.

Сообщение Шмыгаля в Facebook. Фото: скриншот

"Сегодня мы договорились о ряде важных шагов. Первое — это создание совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских Вооруженных сил", — сказал Шмыгаль.

Министр обороны добавил, что основной целью станет интеграция новейших технологий для защиты и инициация новых проектов. По его словам, это позволит усилить безопасность населения и критической инфраструктуры.

"Мы будем интегрировать новейшие технологии защиты и инициировать новые проекты, которые должны усилить защиту наших людей и нашей критической инфраструктуры", — подчеркнул он.

Шмыгаль и Косиняк-Камыш. Фото: Шмыгаль/Facebook

Также предусмотрено создание программ совместного обучения украинских и польских военных. Это направление должно стать центральным элементом новой инициативы.

"Эти программы, я уверен, усилят нашу способность противостоять общему врагу", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с делегацией Минобороны и Вооруженных сил Польши.

Ранее мы также информировали, что польский Сенат в среду, 17 сентября, принял новый закон, который касается граждан Украины.