Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Шмыгаль объявил о сотрудничестве с Польшей в сфере БпЛА

Шмыгаль объявил о сотрудничестве с Польшей в сфере БпЛА

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 15:14
Украина и Польша создадут совместную группу с дронами - Шмыгаль
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Украина и Польша договорились создать совместную оперативную группу по беспилотным авиационным системам. Проект предусматривает объединение усилий украинских и польских вооруженных сил для развития совместных оборонных инициатив.

Об этом сообщил Шмыгаль в Facebook в четверг, 18 сентября.

Реклама
Читайте также:

Совместная оперативная группа по дронам

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что ключевым решением стало создание совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в которую войдут представители армий обеих стран. Он подчеркнул, что эта группа должна стать основой для координации и дальнейших проектов.

Шмигаль оголосив про співпрацю з Польщею у сфері БПЛА - фото 1
Сообщение Шмыгаля в Facebook. Фото: скриншот

"Сегодня мы договорились о ряде важных шагов. Первое — это создание совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских Вооруженных сил", — сказал Шмыгаль.

Министр обороны добавил, что основной целью станет интеграция новейших технологий для защиты и инициация новых проектов. По его словам, это позволит усилить безопасность населения и критической инфраструктуры.

"Мы будем интегрировать новейшие технологии защиты и инициировать новые проекты, которые должны усилить защиту наших людей и нашей критической инфраструктуры", — подчеркнул он.

Возможно, это изображение 2 человека и текст
Шмыгаль и Косиняк-Камыш. Фото: Шмыгаль/Facebook

Также предусмотрено создание программ совместного обучения украинских и польских военных. Это направление должно стать центральным элементом новой инициативы.

"Эти программы, я уверен, усилят нашу способность противостоять общему врагу", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с делегацией Минобороны и Вооруженных сил Польши.

Ранее мы также информировали, что польский Сенат в среду, 17 сентября, принял новый закон, который касается граждан Украины.

Денис Шмыгаль Польша беспилотники дроны БпЛА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации