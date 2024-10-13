Опалювальний сезон в Україні — уряд створив відповідний штаб

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради. Фото: Шмигаль

Перед Міненерго стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів. Також уряд створив спеціальний штаб з координації дій у разі надзвичайних ситуацій.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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Підготовка до опалювального сезону

Шмигаль провів нараду щодо ключових питань з головами ОВА за участі віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби та заступника керівника Офісу Президента Віктора Микити. Однією з тем була підготовка до опалювального сезону.

Нарада щодо ключових питань. Фото: Шмигаль

Міністр підкреслив важливість готовності регіонів та громад до зимових викликів. За його словами, уряд створив спеціальний штаб, що буде координувати дії з наступних можливих надзвичайних ситуацій.

"Необхідно враховувати будь-які сценарії та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Перед Міненерго й керівниками областей стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів, формування необхідних запасів та розбудови децентралізованої генерації", — написав Шмигаль.

Він наголосив на тому, що Україна має швидко і злагоджено рухатися в цих питаннях.

Нагадаємо, екснардеп Олексій Кучеренко заявив, що Київ заборгував газопостачальній компанії "Нафтогаз" 20 мільярдів гривень. Мовляв, столиця використовує газ для опалення, але нічого за нього не платить.

Також раніше експертка з ЖКГ Кристина Ненно повідомила, що у КМДА думають, як повпливати на боржників, які не платять за централізоване опалення.