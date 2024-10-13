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Шмигаль анонсував створення штабу для підготовки до опалювального сезону

13 жовтня 2024 10:53
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Опалювальний сезон в Україні — уряд створив відповідний штаб
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради. Фото: Шмигаль
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Перед Міненерго стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів. Також уряд створив спеціальний штаб з координації дій у разі надзвичайних ситуацій.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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Підготовка до опалювального сезону

Шмигаль провів нараду щодо ключових питань з головами ОВА за участі віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби та заступника керівника Офісу Президента Віктора Микити. Однією з тем була підготовка до опалювального сезону. 

нарада Шмигаля
Нарада щодо ключових питань. Фото: Шмигаль

Міністр підкреслив важливість готовності регіонів та громад до зимових викликів. За його словами, уряд створив спеціальний штаб, що буде координувати дії з наступних можливих надзвичайних ситуацій. 

"Необхідно враховувати будь-які сценарії та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Перед Міненерго й керівниками областей стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів, формування необхідних запасів та розбудови децентралізованої генерації", — написав Шмигаль.

Він наголосив на тому, що Україна має швидко і злагоджено рухатися в цих питаннях.

Шмигаль анонсував створення штабу для підготовки до опалювального сезону - фото 2

Нагадаємо, екснардеп Олексій Кучеренко заявив, що Київ заборгував газопостачальній компанії "Нафтогаз" 20 мільярдів гривень. Мовляв, столиця використовує газ для опалення, але нічого за нього не платить.

Також раніше експертка з ЖКГ Кристина Ненно повідомила, що у КМДА думають, як повпливати на боржників, які не платять за централізоване опалення.

Денис Шмигаль Міненерго Україна зима опалення

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