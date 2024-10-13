Отопительный сезон в Украине — правительство создало соответствующий штаб

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании. Фото: Шмыгаль

Перед Минэнерго стоят четкие задачи по защите энергообъектов. Также правительство создало специальный штаб по координации действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в воскресенье, 13 октября.

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Подготовка к отопительному сезону

Шмыгаль провел совещание по ключевым вопросам с председателями ОГА с участием вице-премьер-министра Алексея Кулебы и заместителя руководителя Офиса Президента Виктора Микиты. Одной из тем была подготовка к отопительному сезону.

Совещание по ключевым вопросам. Фото: Шмыгаль

Министр подчеркнул важность готовности регионов и громад к зимним вызовам. По его словам, правительство создало специальный штаб, который будет координировать действия по следующим возможным чрезвычайным ситуациям.

"Необходимо учитывать любые сценарии и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Перед Минэнерго и руководителями областей стоят четкие задачи по защите энергообъектов, формирование необходимых запасов и развития децентрализованной генерации", — написал Шмыгаль.

Он отметил, что Украина должна быстро и слаженно двигаться в этих вопросах.

Напомним, экснардеп Алексей Кучеренко заявил, что Киев задолжал газоснабжающей компании "Нафтогаз" 20 миллиардов гривен. Мол, столица использует отопительный газ, но ничего за него не платит.

Также ранее эксперт из ЖКХ Кристина Ненно сообщила, что в КГГА думают, как повлиять на должников, которые не платят за централизованное отопление.