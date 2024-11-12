Експертизу на інвалідність в Україні можна буде пройти онлайн — деталі від Шмигаля

Засідання Кабміну. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що експертизу на інвалідність можна буде пройти онлайн. Однак це буде можливим після того, як ліквідують систему медико-соціальних експертних комісій.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у вівторок, 12 листопада.

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Експертиза на інвалідність онлайн

Прем'єр зазначив, що доступними будуть опції дистанційного, заочного й виїзного оцінювання.

"При цьому процес буде цифровізовано: в електронній системі будуть фіксуватись усі дії, кроки й документи задля мінімізації корупційних ризиків. А статистика щодо команд, їх діяльності, рішень та черг буде доступна онлайн для громадян", — розповів Шмигаль.

За його словами, Україна прагне досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя.

"При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться", — зазначив прем'єр.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, Шмигаль повідомив, що застарілу бюрократичну систему МСЕК буде ліквідовано. Замість неї буде впроваджено новий ефективний механізм.

Відомо, система стане цифровізованою, що забезпечить прозорість і знизить корупційні ризики.