Экспертизу на инвалидность в Украине можно будет пройти онлайн — детали от Шмыгаля

Заседание Кабмина. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что экспертизу на инвалидность можно будет пройти онлайн. Однако это будет возможным после того, как ликвидируют систему медико-социальных экспертных комиссий.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram во вторник, 12 ноября.

Читайте также:

Экспертиза на инвалидность онлайн

Премьер отметил, что доступными будут опции дистанционного, заочного и выездного оценивания.

"При этом процесс будет оцифрован: в электронной системе будут фиксироваться все действия, шаги и документы для минимизации коррупционных рисков. А статистика по командам, их деятельности, решений и очередей будет доступна онлайн для граждан", — рассказал Шмыгаль.

По его словам, Украина стремится достичь европейских стандартов эффективной реабилитации, где около половины людей после болезней или травм снова ведут активный образ жизни.

"При этом статус инвалидности сохраняется. Он предусматривает право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве. Для тех, кто уже имеет инвалидность, ситуация не изменится", — отметил премьер.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, Шмыгаль сообщил, что устаревшая бюрократическая система МСЭК будет ликвидирована. Вместо нее будет внедрен новый эффективный механизм.

Известно, система будет цифровизированной, что обеспечит прозрачность и снизит коррупционные риски.