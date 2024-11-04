Реформа МСЕК — у МОЗ відповіли, що зміниться у 2025 році

Лікар приймає пацієнта. Ілюстративне фото: hubz.ua

Уряд ухвалив проєкт змін до закону про медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), який передбачає низку змін та нововведень. Зокрема, система буде цифровізованою, що зробить її прозорою та мінімізує корупційні ризики.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Читайте також:

Що зміниться у системі МСЕК з нового року

"Реформа МСЕК — перший і ключовий етап втілення такого бачення щодо підтримки громадянина державою. Тому замінюємо застарілу, неперсоналізовану, неефективну і корумповану систему медико-соціальної експертизи на нову — оцінювання того, як людина функціонує у повсякденному житті", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністерство підготувало законопроєкт, який започатковує нову прозору систему. Уряд схвалив документ, який буде направлено до Верховної Ради, і відповідні зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року.

Серед найголовніших змін наступне:

замість МСЕК оцінювання здійснюватимуть лікарі-практики на базі потужних кластерних і надкластерних багатопрофільних лікарень;

система буде цифровізованою, що зробить її зручною та прозорою, мінімізує корупційні ризики;

фінансувати оцінювання в лікарнях буде Національна служба здоров’я України в межах укладених договорів із формуванням чітких вимог і контролем їх дотримання.

Зміни у МСЕК із січня. Фото: МОЗ

Зміни у МСЕК із січня. Фото: МОЗ

Зміни у МСЕК із січня. Фото: МОЗ

Зміни у МСЕК із січня. Фото: МОЗ

Зміни у МСЕК із січня. Фото: МОЗ 1 / 5

Водночас не зміниться:

встановлення статусу людини з інвалідністю та соціальні гарантії;

статуси людей з інвалідністю, які були отримані до запуску реформи (за винятком перевірки рішень, зокрема за кримінальними провадженнями);

медико-соціальна експертиза для дітей.

Нагадаємо, 22 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК. Він набуває чинності з 31 грудня 2024 року.

Політичне керівництво країни ухвалило таке рішення на тлі корупційних скандалів, зокрема після того, як у керівника Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її сина виявили 6 мільйонів доларів.