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Реформа МСЕК — які зміни чекають на українців з 1 січня

4 листопада 2024 08:30
Карина Приходько - Редактор
Реформа МСЕК — у МОЗ відповіли, що зміниться у 2025 році
Лікар приймає пацієнта. Ілюстративне фото: hubz.ua
Карина Приходько - Редактор

Уряд ухвалив проєкт змін до закону про медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), який передбачає низку змін та нововведень. Зокрема, система буде цифровізованою, що зробить її прозорою та мінімізує корупційні ризики.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ)

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"Реформа МСЕК — перший і ключовий етап втілення такого бачення щодо підтримки громадянина державою. Тому замінюємо застарілу, неперсоналізовану, неефективну і корумповану систему медико-соціальної експертизи на нову — оцінювання того, як людина функціонує у повсякденному житті", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністерство підготувало законопроєкт, який започатковує нову прозору систему. Уряд схвалив документ, який буде направлено до Верховної Ради, і відповідні зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року.

Серед найголовніших змін наступне:

  • замість МСЕК оцінювання здійснюватимуть лікарі-практики на базі потужних кластерних і надкластерних багатопрофільних лікарень;
  • система буде цифровізованою, що зробить її зручною та прозорою, мінімізує корупційні ризики;
  • фінансувати оцінювання в лікарнях буде Національна служба здоров’я України в межах укладених договорів із формуванням чітких вимог і контролем їх дотримання.
  • Реформа МСЕК — які зміни чекають на українців з 1 січня - фото 1
    Зміни у МСЕК із січня. Фото: МОЗ
  • Реформа МСЕК — які зміни чекають на українців з 1 січня - фото 2
    Зміни у МСЕК із січня. Фото: МОЗ
  • Реформа МСЕК — які зміни чекають на українців з 1 січня - фото 3
    Зміни у МСЕК із січня. Фото: МОЗ
  • Реформа МСЕК — які зміни чекають на українців з 1 січня - фото 4
    Зміни у МСЕК із січня. Фото: МОЗ
  • Реформа МСЕК — які зміни чекають на українців з 1 січня - фото 5
    Зміни у МСЕК із січня. Фото: МОЗ
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Водночас не зміниться:

  • встановлення статусу людини з інвалідністю та соціальні гарантії;
  • статуси людей з інвалідністю, які були отримані до запуску реформи (за винятком перевірки рішень, зокрема за кримінальними провадженнями);
  • медико-соціальна експертиза для дітей.

Нагадаємо, 22 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК. Він набуває чинності з 31 грудня 2024 року.

Політичне керівництво країни ухвалило таке рішення на тлі корупційних скандалів, зокрема після того, як у керівника Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її сина виявили 6 мільйонів доларів

МОЗ реформа українці здоров'я інвалідність МСЕК

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