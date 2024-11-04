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Реформа МСЭК — какие изменения ждут украинцев с 1 января

4 ноября 2024 08:30
Карина Приходько - Редактор
Реформа МСЭК — в Минздраве ответили, что изменится в 2025 году
Прием у врача. Иллюстративное фото: hubz.ua
Карина Приходько - Редактор

Правительство приняло проект изменений в закон о медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), предусматривающий ряд изменений и нововведений. В частности, система будет цифровизирована, что сделает ее прозрачной и минимизирует коррупционные риски.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МОЗ).

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"Реформа МСЭК — первый и ключевой этап воплощения такого видения поддержки гражданина государством. Поэтому заменяем устаревшую, неперсонализированную, неэффективную и коррумпированную систему медико-социальной экспертизы на новую — оценивание того, как человек функционирует в повседневной жизни", — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство подготовило законопроект, который основывает новую прозрачную систему. Правительство одобрило документ, который будет направлен в Верховную Раду и соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Среди главных изменений следующее:

  • вместо МСЭК оценивание будут осуществлять практикующие врачи на базе мощных кластерных и сверхкластерных многопрофильных больниц;
  • система будет цифровизирована, что сделает ее удобной и прозрачной, минимизирует коррупционные риски;
  • финансировать оценку в больницах будет Национальная служба здоровья Украины в рамках заключенных договоров с формированием четких требований и контролем их соблюдения.
  • Реформа МСЭК — какие изменения ждут украинцев с 1 января - фото 1
    Изменения в МСЭК с января. Фото: МОЗ
  • Реформа МСЭК — какие изменения ждут украинцев с 1 января - фото 2
    Изменения в МСЭК с января. Фото: МОЗ
  • Реформа МСЭК — какие изменения ждут украинцев с 1 января - фото 3
    Изменения в МСЭК с января. Фото: МОЗ
  • Реформа МСЭК — какие изменения ждут украинцев с 1 января - фото 4
    Изменения в МСЭК с января. Фото: МОЗ
  • Реформа МСЭК — какие изменения ждут украинцев с 1 января - фото 5
    Изменения в МСЭК с января. Фото: МОЗ
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В то же время не изменится:

  • установление статуса человека с инвалидностью и социальные гарантии;
  • статусы людей с инвалидностью, полученные до запуска реформы (за исключением проверки решений, в том числе по уголовным производствам);
  • медико-социальная экспертиза для детей.

Напомним, 22 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК. Он вступает в силу 31 декабря 2024 года.

Политическое руководство страны приняло такое решение на фоне коррупционных скандалов, в частности после того, как у руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и ее сына обнаружили 6 миллионов долларов.

Минздрав реформа украинцы здоровье инвалидность МСЭК

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