Шквали до 20 м/с і спека до +38 °С: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Чоловік фотографує жінку під час спеки. Фото ілюстративне: УНІАН

Альбіна Зарічна Редактор

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 30 червня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Можливі дощі, шквали та грози.

Про це в понеділок, 29 червня, повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 30 червня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі у східних областях, а вдень у південних регіонах місцями короткочасний дощ і гроза. Удень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15–20 м/с. На решті території без опадів.

Швидкість вітру з півночі та північного сходу сягне 5–10 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +18...+23 °С, а вдень піднімуться до +29...+34 °С. На заході та південному заході очікується спека до +35...+38 °С. Найбільш прохолодно буде на сході країни: уночі +15...+20 °С, а вдень +24...+29 °С.

Карта температур станом на 15:00 30 червня 2026 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер із півночі дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі у столиці температура знизиться до +21...+23 °С, а в області — до +18...+23 °С. Удень у Києві потеплішає до +31...+33 °С, а на Київщині — до +29...+34 °С.

Небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні 30 червня 2026 року" від Укргідрометцентру

Удень 30 червня на Закарпатті та Прикарпатті грози, в окремих

районах град, шквали 15–20 м/с. Синоптики попереджають про I, жовтий, рівень небезпечності.

Погодні умови можуть призвести до проблем із роботою енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, червень завершиться високою температурою повітря. У західних областях буде +33...+38 °С, на півночі — +30...+34 °С, на Сумщині — +27...+29 °С, у центральних областях — +30...+35 °С, на сході — +26...+29 °С, а на півдні — +30...+35 °С.

Дощі із грозами ймовірні вночі в центральних областях, а ввечері на крайньому заході.

У Києві без опадів, до +34 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Reuters писав про аномальну спеку в Європі. Лише у Франції від високої температури повітря загинули 18 людей. Зокрема, у розпечених закритих автівках померли двоє дітей.

Також Новини.LIVE з посиланням на Наталку Діденко писав, що спека в Україні утримається до кінця червня. У західних областях зниження температури очікується з 2 липня. В інших регіонах спека почне відступати з 3–4 липня.