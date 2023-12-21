Школярі з окупованої Луганщини занедужали після відпочинку в російському таборі — загинула дитина

Дитина в лікарні. Фото ілюстративне: google

Після повернення з тюменського табору "Олімпійська дитина", що в Росії, десятку дітей стало погано, у них підвищилась температура. Згодом 12-річна дівчинка втратила свідомість і померла, не доїхавши до лікарні.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Що трапилось з дітьми

Як відомо, група зі 126 дітей з так званої "ЛНР" поверталась з тюменського табору в Росії. По дорозі, у потягу, декільком школярам стало погано, в них піднялась температура. Згодом 12-річна дівчинка втратила свідомість. На місце прибули медики, але не змогли врятувати дитину, вона померла.

Окрім того, до саратівської лікарні госпіталізували понад 100 дітей з окупованої Луганщини, які були в цьому таборі. У всіх одинакові симптоми — підвищення температури.

Російські ЗМІ одразу заявили, що для батьків створили цілодобову гарячу лінію, по якій вони можуть дізнатися про стан своєї дитини. Наразі невідомо, що спричинило масове погіршення самопочуття у дітей.

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що станом на 7 грудня до України вийшло повернути 522 українські дитини. З них 387 дітей було незаконно депортовано на територію Росії.

Водночас він наголосив, якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Росії вдалося викрасти 19,5 тис. українських дітлахів.

Додамо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що росіяни знищують у депортованих дітей будь-які спогади про Україну, тому їх потрібно якомога швидше повертати на рідну землю. Зазначається, що Росія створює цілі системи, які налаштовують неповнолітніх проти нашої держави.