Депортація українців не залишиться безкарною — Зеленський виступив на "Формулі миру"

Виступ Володимира Зеленського на "Українській формулі миру". Фото: скриншот

Насильницька депортація — один із найбільш цинічних злочинів війни Росії проти України. Це чітка геноцидна політика країни-терористки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні Міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих дітей "Української формули миру".

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"Світ знає, що цей злочин Росії щодо українських дітей, щодо наших родин — не щось безсистемне, а організована робота державної системи Росії", — сказав глава держави.

Він зауважив, що ані Росії, ані Володимиру Путіну не уникнути покарання за вчинений злочин.

"Відповідна робота Міжнародного кримінального суду та ордер на арешт головного злочинця Росії є абсолютно переконливим свідченням того, що депортація дітей, депортація українців і українок не залишиться безкарною", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, скільки років піде на повернення депортованих українських дітей.

Водночас до України повернули депортованого в Росію маріупольського підлітка, якому у РФ вручили повістку.