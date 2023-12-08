Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Депортація українців не залишиться безкарною — Зеленський виступив на "Формулі миру" arrow

Депортація українців не залишиться безкарною — Зеленський виступив на "Формулі миру"

8 грудня 2023 18:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Депортація українців не залишиться безкарною — Зеленський виступив на "Формулі миру"
Виступ Володимира Зеленського на "Українській формулі миру". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Насильницька депортація — один із найбільш цинічних злочинів війни Росії проти України. Це чітка геноцидна політика країни-терористки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні Міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих дітей "Української формули миру".

Читайте також:

Що сказав президент

"Світ знає, що цей злочин Росії щодо українських дітей, щодо наших родин — не щось безсистемне, а організована робота державної системи Росії", — сказав глава держави.

Він зауважив, що ані Росії, ані Володимиру Путіну не уникнути покарання за вчинений злочин.

"Відповідна робота Міжнародного кримінального суду та ордер на арешт головного злочинця Росії є абсолютно переконливим свідченням того, що депортація дітей, депортація українців і українок не залишиться безкарною", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, скільки років піде на повернення депортованих українських дітей. 

Водночас до України повернули депортованого в Росію маріупольського підлітка, якому у РФ вручили повістку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі