Депортація українців не залишиться безкарною — Зеленський виступив на "Формулі миру"
Насильницька депортація — один із найбільш цинічних злочинів війни Росії проти України. Це чітка геноцидна політика країни-терористки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні Міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих дітей "Української формули миру".
Що сказав президент
"Світ знає, що цей злочин Росії щодо українських дітей, щодо наших родин — не щось безсистемне, а організована робота державної системи Росії", — сказав глава держави.
Він зауважив, що ані Росії, ані Володимиру Путіну не уникнути покарання за вчинений злочин.
"Відповідна робота Міжнародного кримінального суду та ордер на арешт головного злочинця Росії є абсолютно переконливим свідченням того, що депортація дітей, депортація українців і українок не залишиться безкарною", — наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, скільки років піде на повернення депортованих українських дітей.
Водночас до України повернули депортованого в Росію маріупольського підлітка, якому у РФ вручили повістку.
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