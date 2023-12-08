Депортация украинцев не останется безнаказанной — Зеленский выступил на "Формуле мира"

Выступление Владимира Зеленского на "Украинской формуле мира". Фото: скриншот

Насильственная депортация — одно из наиболее циничных преступлений войны России против Украины. Это четкая геноцидная политика страны-террориста.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на заседании Международной коалиции государств по возвращению депортированных детей "Украинской формулы мира".

Читайте также:

Что сказал президент

"Мир знает, что это преступление России в отношении украинских детей, в наших семьях — не что-то бессистемное, а организованная работа государственной системы России", — сказал глава государства.

Он отметил, что ни России, ни Владимиру Путину не избежать наказания за совершенное преступление.

"Соответствующая работа Международного уголовного суда и ордер на арест главного преступника России является абсолютно убедительным свидетельством того, что депортация детей, депортация украинцев и украинок не останется безнаказанной", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, сколько лет уйдет на возвращение депортированных украинских детей.

В то же время в Украину вернули депортированного в Россию мариупольского подростка, которому в РФ вручили повестку.