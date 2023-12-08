Депортация украинцев не останется безнаказанной — Зеленский выступил на "Формуле мира"
Насильственная депортация — одно из наиболее циничных преступлений войны России против Украины. Это четкая геноцидная политика страны-террориста.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на заседании Международной коалиции государств по возвращению депортированных детей "Украинской формулы мира".
Что сказал президент
"Мир знает, что это преступление России в отношении украинских детей, в наших семьях — не что-то бессистемное, а организованная работа государственной системы России", — сказал глава государства.
Он отметил, что ни России, ни Владимиру Путину не избежать наказания за совершенное преступление.
"Соответствующая работа Международного уголовного суда и ордер на арест главного преступника России является абсолютно убедительным свидетельством того, что депортация детей, депортация украинцев и украинок не останется безнаказанной", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, сколько лет уйдет на возвращение депортированных украинских детей.
В то же время в Украину вернули депортированного в Россию мариупольского подростка, которому в РФ вручили повестку.
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