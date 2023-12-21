Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Школьники из оккупированной Луганщины заболели после отдыха в российском лагере — погиб ребенок arrow

Школьники из оккупированной Луганщины заболели после отдыха в российском лагере — погиб ребенок

21 декабря 2023 08:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Школьники из оккупированной Луганщины заболели после отдыха в российском лагере — погиб ребенок
Ребенок в больнице. Фото иллюстративное: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По возвращении из тюменского лагеря "Олимпийская ребячка" в России десятку детей стало плохо, у них повысилась температура. Впоследствии 12-летняя девочка потеряла сознание и умерла, не доехав в больницу.

Об этом сообщают местные паблики.

Читайте также:

Что случилось с детьми

Как известно, группа из 126 детей из так называемой "ЛНР" возвращалась из тюменского лагеря в России. По дороге, в поезде, нескольким школьникам стало плохо, у них поднялась температура. Впоследствии 12-летняя девочка потеряла сознание. На место прибыли медики, но не смогли спасти ребенка, девочка умерла.

Кроме того, в саратовскую больницу госпитализировали более 100 детей из оккупированной Луганской области, которые были в этом лагере. У всех одинаковые симптомы — повышение температуры.

Российские СМИ сразу заявили, что для родителей создали круглосуточную горячую линию, по которой они могут узнать состояние своего ребенка. Пока неизвестно, что повлекло за собой массовое ухудшение самочувствия у детей.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что по состоянию на 7 декабря в Украину вышло вернуть 522 украинских ребенка. Из них 387 детей были незаконно депортированы на территорию России.

В то же время он подчеркнул, что если Украина будет возвращать ежедневно по одному депортированному ребенку, то для возвращения всех понадобится 55 лет. России удалось похитить 19,5 тыс. украинских детей.

Добавим, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что россияне уничтожают у депортированных детей любые воспоминания об Украине, поэтому их нужно как можно скорее возвращать на родную землю. Отмечается, что Россия создает целые системы, которые настраивают несовершеннолетних против нашего государства.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме