Санкції США проти МКС — у Суді відповіли Трампу

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Міжнародний кримінальний суд (МКС) повідомив, що продовжить свою діяльність. Установа осудила рішення президента США Дональда Трампа накласти санкції на працівників суду.

Про це зазначено на сайті МКС.

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"МКС засуджує видання США виконавчого наказу, спрямованого на запровадження санкцій проти його посадових осіб і завдання шкоди його неупередженій роботі", — заявили в установі.

У МКС підкреслюють свою рішучість захищати інтереси свого персоналу і обіцяють "й надалі забезпечувати правосуддя та надію для мільйонів невинних жертв злочинів по всьому світу в будь-яких ситуаціях, з якими вони стикаються".

"Ми закликаємо наші 125 держав-учасниць, громадянське суспільство та всі країни світу згуртуватися в боротьбі за справедливість та основні права людини", — підсумували в установі.

Реакція ООН на санкції Трампа проти МКС

Речниця Управління ООН з прав людини Равіни Шамдасані сказала, що МКС є неодмінною частиною глобальної інфраструктури прав людини і що УВКПЛ повністю підтримує незалежну роботу суду в усіх ситуаціях у межах його юрисдикції.

"Суд має фундаментальне значення для забезпечення правосуддя та досягнення відповідальності за найсерйозніші злочини, скоєні в Україні, Судані, М’янмі, на окупованій території Палестини чи будь-де ще", — сказала вона.

Нагадаємо, що 7 лютого президент США Дональд Трамп впровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду.

Крім того, президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів з Ради ООН з прав людини. Вслід за Америкою про вихід з організації оголосив Ізраїль.