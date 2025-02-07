Санкції США проти МКС — у Суді відповіли Трампу

Шкода неупередженій роботі — в МКС відреагували на санкції Трампа
Міжнародний кримінальний суд (МКС) повідомив, що продовжить свою діяльність. Установа осудила рішення президента США Дональда Трампа накласти санкції на працівників суду.
Про це зазначено на сайті МКС.
МКС продовжить роботу попри санкції США
"МКС засуджує видання США виконавчого наказу, спрямованого на запровадження санкцій проти його посадових осіб і завдання шкоди його неупередженій роботі", — заявили в установі.
У МКС підкреслюють свою рішучість захищати інтереси свого персоналу і обіцяють "й надалі забезпечувати правосуддя та надію для мільйонів невинних жертв злочинів по всьому світу в будь-яких ситуаціях, з якими вони стикаються".
"Ми закликаємо наші 125 держав-учасниць, громадянське суспільство та всі країни світу згуртуватися в боротьбі за справедливість та основні права людини", — підсумували в установі.
Реакція ООН на санкції Трампа проти МКС
Речниця Управління ООН з прав людини Равіни Шамдасані сказала, що МКС є неодмінною частиною глобальної інфраструктури прав людини і що УВКПЛ повністю підтримує незалежну роботу суду в усіх ситуаціях у межах його юрисдикції.
"Суд має фундаментальне значення для забезпечення правосуддя та досягнення відповідальності за найсерйозніші злочини, скоєні в Україні, Судані, М’янмі, на окупованій території Палестини чи будь-де ще", — сказала вона.
Нагадаємо, що 7 лютого президент США Дональд Трамп впровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду.
Крім того, президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів з Ради ООН з прав людини. Вслід за Америкою про вихід з організації оголосив Ізраїль.
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