Санкции США против МУС - в Суде ответили Трампу

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Международный уголовный суд (МУС) сообщил, что продолжит свою деятельность. Учреждение осудило решение президента США Дональда Трампа наложить санкции на работников суда.

Об этом указано на сайте МУС.

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"МУС осуждает издание США исполнительного приказа, направленного на введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его беспристрастной работе", — заявили в учреждении.

В МУС подчеркивают свою решимость защищать интересы своего персонала и обещают "и в дальнейшем обеспечивать правосудие и надежду для миллионов невинных жертв преступлений по всему миру в любых ситуациях, с которыми они сталкиваются".

"Мы призываем наши 125 государств-участников, гражданское общество и все страны мира сплотиться в борьбе за справедливость и основные права человека", — подытожили в учреждении.

Реакция ООН на санкции Трампа против МУС

Пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Равины Шамдасани сказала, что МУС является неотъемлемой частью глобальной инфраструктуры прав человека и что УВКПЧ полностью поддерживает независимую работу суда во всех ситуациях в пределах его юрисдикции.

"Суд имеет фундаментальное значение для обеспечения правосудия и достижения ответственности за серьезные преступления, совершенные в Украине, Судане, Мьянме, на оккупированной территории Палестины или где-либо еще", — сказала она.

Напомним, что 7 февраля президент США Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда.

Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека. Вслед за Америкой о выходе из организации объявил Израиль.