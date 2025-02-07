Санкции США против МУС - в Суде ответили Трампу

Вред беспристрастной работе — в МУС ответили на санкции Трампа
Международный уголовный суд (МУС) сообщил, что продолжит свою деятельность. Учреждение осудило решение президента США Дональда Трампа наложить санкции на работников суда.
Об этом указано на сайте МУС.
МУС продолжит работу несмотря на санкции США
"МУС осуждает издание США исполнительного приказа, направленного на введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его беспристрастной работе", — заявили в учреждении.
В МУС подчеркивают свою решимость защищать интересы своего персонала и обещают "и в дальнейшем обеспечивать правосудие и надежду для миллионов невинных жертв преступлений по всему миру в любых ситуациях, с которыми они сталкиваются".
"Мы призываем наши 125 государств-участников, гражданское общество и все страны мира сплотиться в борьбе за справедливость и основные права человека", — подытожили в учреждении.
Реакция ООН на санкции Трампа против МУС
Пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Равины Шамдасани сказала, что МУС является неотъемлемой частью глобальной инфраструктуры прав человека и что УВКПЧ полностью поддерживает независимую работу суда во всех ситуациях в пределах его юрисдикции.
"Суд имеет фундаментальное значение для обеспечения правосудия и достижения ответственности за серьезные преступления, совершенные в Украине, Судане, Мьянме, на оккупированной территории Палестины или где-либо еще", — сказала она.
Напомним, что 7 февраля президент США Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда.
Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека. Вслед за Америкой о выходе из организации объявил Израиль.
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