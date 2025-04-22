Мінімум чотири життя забирають пожежі в Україні — статистика від ДСНС

Щодня у пожежах гине чотири українці — ДСНС
Рятувальники закликають українців дотримуватися правил безпеки, адже пожежі продовжують забирати життя. Щодня в країні у вогні помирають четверо людей, ще більше отримують поранення.
Про це Новини.LIVE дізнались від начальника управління Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Романа Циреня.
Рятувальники закликають українців подбати про свою безпеку. Зокрема, реагувати на повітряну тривогу і спускатись в укриття. Однак зазначають, що не варто забувати й про пожежну небезпеку. За статистикою ДСНС, люди щодня гинуть у вогні.
"Крім війни, щодня пожежі забирають чотирьох наших громадян. П'ять отримують травми й щодня трапляється понад 240 пожеж. У середньому за рік гине 2 тисячі громадян тільки від пожеж. 5 тисяч може постраждати. Якщо прирівняти це і додати ще жертв ДТП — 6 тисяч українців, то це колосальні втрати. До цього треба ставитися дуже відповідально", — зазначив Роман Цирень.
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