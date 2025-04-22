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Щодня у пожежах гине чотири українці — ДСНС

22 квітня 2025 06:52
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
Журналістка
Мінімум чотири життя забирають пожежі в Україні — статистика від ДСНС
Пожежа. Ілюстративне фото: УНІАН
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
Журналістка

Рятувальники закликають українців дотримуватися правил безпеки, адже пожежі продовжують забирати життя. Щодня в країні у вогні помирають четверо людей, ще більше отримують поранення.

Про це Новини.LIVE дізнались від начальника управління Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Романа Циреня.

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Рятувальники закликають українців подбати про свою безпеку. Зокрема, реагувати на повітряну тривогу і спускатись в укриття. Однак зазначають, що не варто забувати й про пожежну небезпеку. За статистикою ДСНС, люди щодня гинуть у вогні.

"Крім війни, щодня пожежі забирають чотирьох наших громадян. П'ять отримують травми й щодня трапляється понад 240 пожеж. У середньому за рік гине 2 тисячі громадян тільки від пожеж. 5 тисяч може постраждати. Якщо прирівняти це і додати ще жертв ДТП — 6 тисяч українців, то це колосальні втрати. До цього треба ставитися дуже відповідально", — зазначив Роман Цирень. 

Роман Цирень, ДСНС, пожежа
Начальник управління Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Роман Цирень. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, як рятують від обвалу житловий комплекс в Одесі. Також ми детально розповідали про наслідки російського удару по Харкову. 

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