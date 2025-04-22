Минимум четыре жизни уносят пожары в Украине — статистика от ГСЧС

Ежедневно в пожарах погибает четыре украинца — ГСЧС
Спасатели призывают украинцев соблюдать правила безопасности, ведь пожары продолжают уносить жизни. Ежедневно в стране умирают четыре человека в огне, еще больше получают ранения.
Об этом Новини.LIVE узнали от начальника управления Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Романа Циреня.
Спасатели призывают украинцев позаботиться о своей безопасности. В частности, реагировать на воздушную тревогу и спускаться в укрытие. Однако отмечают, что не стоит забывать и о пожарной опасности. По статистике ГСЧС, люди ежедневно погибают в огне.
"Кроме войны, ежедневно пожары уносят четырех наших граждан. Пять получают травмы, и ежедневно случается более 240 пожаров. В среднем за год погибает 2 тысячи граждан только от пожаров. 5 тысяч может пострадать. Если приравнять это и добавить еще жертв ДТП — 6 тысяч украинцев, то это колоссальные потери. К этому надо относиться очень ответственно", — отметил Роман Цирень.
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