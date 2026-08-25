Щоденник Катерини Савенко з Маріуполя пролунає на кінофестивалі у Венеції

Венеційський кінофестиваль. Фото: labiennale/Instagram

Особистий щоденник мешканки Маріуполя Катерини Савенко представлять на 83-му Венеційському кінофестивалі в Італії. Свідчення про пережите під час перших місяців окупації міста прозвучать у межах імерсивної інсталяції "Спомини" української художниці Софії Булгакової. Для презентації на престижному європейському кінофорумі текст рукопису озвучила українська акторка Дарія Творонович.

Про це пише ТСН, передає Новини.LIVE.

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Голос Маріуполя на міжнародній арені

Мистецька інсталяція поєднає реальні свідчення цивільних українців, які перебували в епіцентрі бойових дій та російської окупації. Воєнні мемуари Катерини Савенко зберігаються в архіві Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

"Для Музею "Голоси Мирних" важливо не лише зберігати свідчення, а й давати їм можливість бути почутими далеко за межами України. Інтеграція щоденника у "Спомини" дає можливість голосу Катерини звучати в міжнародному просторі", — наголосила голова наглядової ради Фонду Наталія Ємченко.

Проєкт покликаний привернути увагу світової спільноти та закордонних діячів культури до масштабу воєнних злочинів Росії проти мирного населення.

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Що відомо про Катерину Савенко

До початку повномасштабного вторгнення Катерина Савенко працювала на металургійному комбінаті імені Ілліча в Маріуполі. З перших днів оточення міста вона вела хроніку виживання під щоденними обстрілами: жінка писала про життя у підвалах, загибель близьких та побут цивільних.

Катерина Савенко, авторка щоденника. Фото: savenko.diary/Instagram

Під час чергової російської атаки чоловік авторки Віталій загинув, а сама Катерина отримала важкі поранення. Після влучання ворожого снаряда в лікарню поранена жінка була змушена вистрибувати з вікна охопленої полум'ям будівлі. Вона померла 4 квітня 2022 р. Її матері вдалося відшукати рукопис доньки та вивезти його з окупованої території.

Уривок з щоденника Катерини Савенко. Фото: savenko.diary/Instgram

У липні 2026 р. "Щоденник Катерини Савенко" з'явився в українських книгарнях, того ж місяця книгу презентували у Музеї історії міста Києва. До видання увійшли 34 записи, які мешканка Маріуполя робила від першого дня великої війни до власної загибелі.

Презентація "Щоденника Катерини Савенко" у Музеї історії міста Київ. Фото: savenko.diary/Instagram

Новини.LIVE писали, що у липні 2026 року в Україні внаслідок російських атак загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 людей були поранені. За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, це найвищий місячний показник цивільних жертв із березня 2022 року.

Новини.LIVE також інформували, що Росія знімає кіно на території Маріупольського драматичного театру. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець назвав це наругою над памʼяттю загиблих і спробою перетворити місце злочину на декорацію для його заперечення.