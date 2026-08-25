Дневник Екатерины Савенко из Мариуполя будет представлен на кинофестивале в Венеции

Венецианский кинофестиваль. Фото: labiennale/Instagram

Личный дневник жительницы Мариуполя Екатерины Савенко будет представлен на 83-м Венецианском кинофестивале в Италии. Свидетельства о пережитом в первые месяцы оккупации города прозвучат в рамках иммерсивной инсталляции "Воспоминания" украинской художницы Софии Булгаковой. Для презентации на престижном европейском кинофоруме текст рукописи озвучила украинская актриса Дарья Творонович.

Об этом пишет ТСН, передает Новини.LIVE.

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Голос Мариуполя на международной арене

Художественная инсталляция объединит реальные свидетельства гражданских украинцев, которые находились в эпицентре боевых действий и российской оккупации. Военные мемуары Екатерины Савенко хранятся в архиве Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Для Музея "Голоса мирных" важно не только хранить свидетельства, но и давать им возможность быть услышанными далеко за пределами Украины. Включение дневника в сборник "Воспоминания" позволяет голосу Екатерины звучать на международной арене", — подчеркнула председатель наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Проект призван привлечь внимание мирового сообщества и зарубежных деятелей культуры к масштабам военных преступлений России против мирного населения.

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Что известно о Екатерине Савенко

До начала полномасштабного вторжения Екатерина Савенко работала на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе. С первых дней осады города она вела хронику выживания под ежедневными обстрелами: женщина писала о жизни в подвалах, гибели близких и быте гражданских лиц.

Екатерина Савенко, автор дневника. Фото: savenko.diary/Instagram

Во время очередной российской атаки муж автора дневника Виталий погиб, а сама Екатерина получила тяжелые ранения. После попадания вражеского снаряда в больницу раненая женщина была вынуждена выпрыгивать из окна охваченного пламенем здания. Она скончалась 4 апреля 2022 года. Ее матери удалось найти рукопись дочери и вывезти ее с оккупированной территории.

Отрывок из дневника Екатерины Савенко. Фото: savenko.diary/Instgram

В июле 2026 года "Дневник Екатерины Савенко" появился в украинских книжных магазинах, в том же месяце книгу презентовали в Музее истории города Киева. В издание вошли 34 записи, которые жительница Мариуполя делала с первого дня большой войны до своей гибели.

Презентация «Дневника Екатерины Савенко» в Музее истории города Киева. Фото: savenko.diary/Instagram

Новини.LIVE сообщали, что в июле 2026 года в Украине в результате российских атак погибли по меньшей мере 437 гражданских лиц, ещё 2610 человек были ранены. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, это самый высокий месячный показатель гражданских жертв с марта 2022 года.

Новини.LIVE также сообщали, что Россия снимает кино на территории Мариупольского драматического театра. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец назвал это надругательством над памятью погибших и попыткой превратить место преступления в декорацию для его отрицания.