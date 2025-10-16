Відео
Україна
Відео

Що відбувається з банківською системою під час війни — деталі

Що відбувається з банківською системою під час війни — деталі

Дата публікації: 16 жовтня 2025 13:04
Українська банківська система в умовах війни — оцінка НБУ
Люди проходять повз український банк. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Заступник очільника Національного банку пояснив, що наразі відбувається із банківською системою в Україні. Зокрема, він анонсував важливі зміни для української банківської системи.

Про це Олексій Шабан розповів на Київському міжнародному економічному форумі у четвер, 16 жовтня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Банківська система України під час війни — що відомо

Заступник голови Нацбанку Олексій Шабан заявив, що попри повномасштабну війну — банківська система України залишається стабільною.

Крім того, він додав, що Україна активно працює над імплементацією європейських вимог до банківських нормативів.

"Попри широкомасштабне вторгнення, попри скорочення і руйнування бізнесів, банківська система залишається стабільною. Кредитування теж зростає", — сказав Шабан.

Також представник Нацбанку анонсував, що найближчим часом Україна отримає від Європейської комісії висновок про те, що наші регуляції відповідають європейським.

Шабан пояснив, що це створить додаткові можливості до залучення українських банків з європейським капіталом до гривневого кредитування.

"Ще один із факторів над яким ми зараз працюємо — це імплементація європейських вимог до банківських нормативів. Зараз за самооцінкою, відповідність українських вимог українського законодавства до європейського десь 77%. Ми бачимо, що найближчим часом ми зможемо отримати від Єврокомісії відповідні заключення про те, що наші регуляції відповідають європейським", — пояснив представник НБУ.

Нагадаємо, що нещодавно українська блогерка за день втратила понад шість мільйонів гривень із власного рахунку Monobank.

Раніше ми інформували, як отримати реструктуризацію кредиту в Ощадбанку.

кредити гроші банки війна в Україні банківські рахунки Нацбанк
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
