Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Что происходит с банковской системой во время войны — детали

Что происходит с банковской системой во время войны — детали

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 13:04
Украинская банковская система в условиях войны — оценка НБУ
Люди проходят мимо украинского банка. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Заместитель главы Национального банка объяснил, что сейчас происходит с банковской системой в Украине. В частности, он анонсировал важные изменения для украинской банковской системы.

Об этом Алексей Шабан рассказал на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Банковская система Украины во время войны — что известно

Заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан заявил, что несмотря на полномасштабную войну — банковская система Украины остается стабильной.

Кроме того, он добавил, что Украина активно работает над имплементацией европейских требований к банковским нормативам.

"Несмотря на широкомасштабное вторжение, несмотря на сокращение и разрушение бизнесов, банковская система остается стабильной. Кредитование тоже растет", — сказал Шабан.

Также представитель Нацбанка анонсировал, что в ближайшее время Украина получит от Европейской комиссии заключение о том, что наши регуляции соответствуют европейским.

Шабан пояснил, что это создаст дополнительные возможности к привлечению украинских банков с европейским капиталом к гривневому кредитованию.

"Еще один из факторов над которым мы сейчас работаем — это имплементация европейских требований к банковским нормативам. Сейчас по самооценке, соответствие украинских требований украинского законодательства к европейскому где-то 77%. Мы видим, что в ближайшее время мы сможем получить от Еврокомиссии соответствующие заключения о том, что наши регуляции соответствуют европейским", — объяснил представитель НБУ.

Напомним, что недавно украинский блогер за день потеряла более шести миллионов гривен с собственного счета Monobank.

Ранее мы информировали, как получить реструктуризацию кредита в Ощадбанке.

кредиты деньги банки война в Украине банковские счета Нацбанк
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации