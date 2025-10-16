Украинская банковская система в условиях войны — оценка НБУ

Люди проходят мимо украинского банка. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Заместитель главы Национального банка объяснил, что сейчас происходит с банковской системой в Украине. В частности, он анонсировал важные изменения для украинской банковской системы.

Об этом Алексей Шабан рассказал на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Банковская система Украины во время войны — что известно

Заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан заявил, что несмотря на полномасштабную войну — банковская система Украины остается стабильной.

Кроме того, он добавил, что Украина активно работает над имплементацией европейских требований к банковским нормативам.

"Несмотря на широкомасштабное вторжение, несмотря на сокращение и разрушение бизнесов, банковская система остается стабильной. Кредитование тоже растет", — сказал Шабан.

Также представитель Нацбанка анонсировал, что в ближайшее время Украина получит от Европейской комиссии заключение о том, что наши регуляции соответствуют европейским.

Шабан пояснил, что это создаст дополнительные возможности к привлечению украинских банков с европейским капиталом к гривневому кредитованию.

"Еще один из факторов над которым мы сейчас работаем — это имплементация европейских требований к банковским нормативам. Сейчас по самооценке, соответствие украинских требований украинского законодательства к европейскому где-то 77%. Мы видим, что в ближайшее время мы сможем получить от Еврокомиссии соответствующие заключения о том, что наши регуляции соответствуют европейским", — объяснил представитель НБУ.

