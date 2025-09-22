Бабуся Урсули фон дер Ляєн тисне руку Гітлеру - чи справжнє це фото

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Мережею шириться фото, на якому нібито бабуся президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн тисне руку Адольфу Гітлеру в 1940 році. Ця світлина набула найбільшої популярності ще у березні 2024 року.

Чи справді це так розповіли журналісти "Ґвара медіа".

Реклама

Читайте також:

Що відомо про фото

У дописі користувача Вано Шаламова у соцмережі Х до опубліковано фото написано, що це Христина фон дер Лаєн.

"На фото 1940 року Христина фон дер Лаєн (бабуся Урсули фон дер Ляєн, — Ред.) і сам Адік (Адольф Гітлер, — Ред.). Ну що? Гнилі плоди не падають далеко від свого дерева", — йдеться у дописі.

Допис Вано Шаламова з фото нібито бабусі Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Відповідне фото також поширювали колишній керівник корпорації "Роскосмос", а наразі очільник так званого центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії "Барс-Сармат" Дмитро Рогозін та заступник голови забороненої партії "Держава" Олександр Семченко, який раніше проживав у Києві, а наразі переховується в Росії та позиціонує себе як політолог.

Інформація про "момент рукостискання" бабусі президентки Єврокомісії з німецьким диктатором, крім англійської також був поширений мовами країн ЄС зокрема, хорватською, грецькою тощо.

Чи справді на фото бабуся Урсули фон дер Ляєн

Журналісти зазначають, що знайшли це фото на німецькому сайті-архіві, де зберігається колекція історичних фото, листівок, карт із колишнього регіону Східної Пруссії.

Згідно із описом до фото, на ньому жінка на ім’я Гільдегард Зантоп із Наунінена (нині це Калінінградська область РФ) передає жниварський вінок східнопрусської сільської молоді під час Свята врожаю 3 жовтня 1937 року в Бюкебурзі.

На сайті спільноти Geneanet, куди завантажуються генеалогічні дані, інформація про жінку на ім’я Гільдегард (чи Хільдергард) Зантоп у родинному дереві Урсули фон дер Ляєн відсутня.

У 2024 році фактчекери AFP звернулися до Deutsches Geschlechterbuch, генеалогічного довідника відомих родин. Згідно з інформацією, яку вони проаналізували, бабусями посадовиці були: по лінії матері — Гертруда Емма Маргарета Ольрогге та по батьковій лінії — Адельхайд (Адда) Євгенія Йоганна Берг, яка стала дружиною Карла Едуарда Альбрехта, відомого німецького психолога та психотерапевта та матір’ю Ернста Карла Юліуса Альбрехта, прем’єр-міністра Нижньої Саксонії (1976-1990) та батька нинішньої президентки Єврокомісії. Тож до заміжжя посадовиця була Урсулою Альбрехт.

Прізвище фон дер Ляєн вона взяла від чоловіка, німецького лікаря Гайко фон дер Ляєна, одружившись з ним у 1986 році.

Отже, інформація про те, що бабуся Урсули фон дер Ляєн, нібито тиснула руку Гітлеру в 1940 році не відповідає дійсності.

Насправді фото датується 1937 роком і на ньому, згідно з даними східнопруського архіву, жінка на ім’я Гільдегард Зантоп, жодної згадки про яку немає в генеалогічних даних родини президентки Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше ми писали, як перевірити, чи зображення створено штучним інтелектом. Одним з таких інструментів є Fact Check Explorer.

Також у ЦПД повідомляли, які фейки поширюватиме РФ у вересні. Зокрема, йтиметься про нібито розбіжності між Україною та партнерами.