Бабушка Урсулы фон дер Ляйен жмет руку Гитлеру - настоящее ли это фото

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

В сети распространяется фото, на котором якобы бабушка президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен жмет руку Адольфу Гитлеру в 1940 году. Эта фотография приобрела наибольшую популярность еще в марте 2024 года.

Действительно ли это так рассказали журналисты "Ґвара медиа".

Что известно о фото

В заметке пользователя Вано Шаламова в соцсети Х к опубликовано фото написано, что это Кристина фон дер Лаен.

"На фото 1940 года Кристина фон дер Лайен (бабушка Урсулы фон дер Ляйен, — Ред.) и сам Адик (Адольф Гитлер, — Ред.). Ну что? Гнилые плоды не падают далеко от своего дерева", — говорится в заметке.

Сообщение Вано Шаламова с фото якобы бабушки Урсулы фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Соответствующее фото также распространяли бывший руководитель корпорации "Роскосмос", а сейчас глава так называемого центра спецназначения беспилотных систем российской оккупационной армии "Барс-Сармат" Дмитрий Рогозин и заместитель председателя запрещенной партии "Государство" Александр Семченко, который ранее проживал в Киеве, а сейчас скрывается в России и позиционирует себя как политолог.

Информация о "моменте рукопожатия" бабушки президента Еврокомиссии с немецким диктатором, кроме английского также была распространена на языках стран ЕС в частности, на хорватском, греческом и др.

Действительно ли на фото бабушка Урсулы фон дер Ляйен

Журналисты отмечают, что нашли это фото на немецком сайте-архиве, где хранится коллекция исторических фото, открыток, карт из бывшего региона Восточной Пруссии.

Согласно описанию к фото, на нем женщина по имени Гильдегард Зантоп из Наунинена (ныне это Калининградская область РФ) передает жатвенный венок восточнорусской сельской молодежи во время Праздника урожая 3 октября 1937 года в Бюкебурге.

На сайте сообщества Geneanet, куда загружаются генеалогические данные, информация о женщине по имени Хильдегард (или Хильдергард) Зантоп в семейном дереве Урсулы фон дер Ляйен отсутствует.

В 2024 году фактчекеры AFP обратились к Deutsches Geschlechterbuch, генеалогическому справочнику известных семей. Согласно информации, которую они проанализировали, бабушками чиновницы были: по линии матери — Гертруда Эмма Маргарета Ольрогге и по отцовской линии — Адельхайд (Адда) Евгения Иоганна Берг, которая стала женой Карла Эдуарда Альбрехта, известного немецкого психолога и психотерапевта и матерью Эрнста Карла Юлиуса Альбрехта, премьер-министра Нижней Саксонии (1976-1990) и отца нынешнего президента Еврокомиссии. Поэтому до замужества чиновница была Урсулой Альбрехт.

Фамилию фон дер Ляйен она взяла от мужа, немецкого врача Хайко фон дер Ляена, женившись на нем в 1986 году.

Следовательно, информация о том, что бабушка Урсулы фон дер Ляйен, якобы пожимала руку Гитлеру в 1940 году не соответствует действительности.

На самом деле фото датируется 1937 годом и на нем, согласно данным восточнорусского архива, женщина по имени Гильдегард Зантоп, никакого упоминания о которой нет в генеалогических данных семьи президента Еврокомиссии.

Напомним, ранее мы писали, как проверить, создано ли изображение искусственным интеллектом. Одним из таких инструментов является Fact Check Explorer.

Также в ЦПД сообщали, какие фейки будет распространять РФ в сентябре. В частности, речь пойдет о якобы разногласиях между Украиной и партнерами.