Зеленський відповів, що думає Трамп про удари вглибину Росії та санкції — що відомо

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент України зробив заяву щодо тем спілкування з американським колегою. Він відповів на питання журналістів щодо ставлення Трампа до українських ударів по території РФ та додаткових санкцій проти цієї країни.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що відомо про атаки на територію РФ та санкції

Володимир зеленський підкреслив, що подібні питання не обговорювались під час зустрічі з Президентом США. Не йшлося ні про далекобійні удари, ні про додаткові санкції проти Кремля.

"Говорили про "Томагавки". Президент Трамп зазначив, що їм також потрібна ця зброя. Але ніхто не скасовував цю тему для подальших перемовин — ми маємо над цим попрацювати", — сказав Зеленський.

