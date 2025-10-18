Зеленский ответил, что думает Трамп об ударах вглубь России и санкциях - что известно

Срочная новость

После встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины сделал заявление относительно тем общения с американским коллегой. Он ответил на вопрос журналистов относительно отношения Трампа к украинским ударам по территории РФ и дополнительным санкциям против этой страны.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что известно об атаках на территорию РФ и санкциях

Владимир Зеленский подчеркнул, что подобные вопросы не обсуждались во время встречи с Президентом США. Речь не шла ни о дальнобойных ударах, ни о дополнительных санкциях против Кремля.

"Говорили о "Томагавках". Президент Трамп отметил, что им также нужно это оружие. Но никто не отменял эту тему для дальнейших переговоров — мы должны над этим поработать", — сказал Зеленский.

Новость дополняется...