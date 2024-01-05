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Ще одна країна відправить F-16 до Данії для навчання українських пілотів

5 січня 2024 02:27
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Ще одна країна відправить F-16 до Данії для навчання українських пілотів
Пілот на винищувачі F-16. Фото: U.S. Army
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Бельгія услід за Данією відправить до Норвегії два винищувачі F-16 для підготовки українських пілотів. Крім того, туди направляться ще близько 50 бельгійських інструкторів.

Про це пише портал RTBF із посиланням на заяву представника Міноборони країни.

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Зазначається, що у Бельгії до програми підготовки включили навчання не лише пілотів, а також українських техніків і фахівців із планування місій.

"Два двомісних тренувально-бойових літака розмістять на данській авіабазі Скідструп із березня по вересень 2024 року", — пише видання.

Бельгія бере участь у цій програмі згідно з "коаліцією F-16", яку очолюють 13 країн, серед яких провідні — Данія, Нідерланди і США.

"Мета коаліції — забезпечити українські ВПС багатофункціональними одномісцевими і двомісцевими винищувачами цього типу старої моделі, побудованими в 1980-1990 рр., а також підготувати кваліфікований льотний і наземний склад для їх використання", — пояснили у Міноборони Бельгії.

Крім українські пілоти проходитимуть навчання також в Румунії, Данії, США та Великій Британії.

Напередодні стало відомо, що Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії. Таким чином ця країна хоче зробити свій внесок у навчання українських пілотів з використання літаків американського виробництва.

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