Еще одна страна отправит F-16 в Данию для обучения украинских пилотов
Бельгия вслед за Данией отправит в Норвегию два истребителя F-16 для подготовки украинских пилотов. Кроме того, туда отправятся еще около 50 бельгийских инструкторов.
Об этом пишет портал RTBF со ссылкой на заявление представителя Минобороны.
Обучение украинских пилотов на F-16
В Бельгии в программу подготовки включили обучение не только пилотов, а также украинских техников и специалистов по планированию миссий.
"Два двухместных тренировочно-боевых самолета разместят на датской авиабазе Скидструп с марта по сентябрь 2024 года", — пишет издание.
Бельгия принимает участие в этой программе согласно "коалиции F-16", возглавляемой 13 странами, среди которых ведущие — Дания, Нидерланды и США.
"Цель коалиции — обеспечить украинские ВВС многофункциональными одноместными и двухместными истребителями этого типа старой модели, построенными в 1980-1990 гг., а также подготовить квалифицированный летный и наземный состав для их использования", — пояснили в Минобороны Бельгии.
Кроме украинские пилоты будут проходить обучение также в Румынии, Дании, США и Великобритании.
Накануне стало известно, что Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию . Таким образом, эта страна хочет внести свой вклад в обучение украинских пилотов по использованию самолетов американского производства.
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