Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Еще одна страна отправит F-16 в Данию для обучения украинских пилотов arrow

Еще одна страна отправит F-16 в Данию для обучения украинских пилотов

5 января 2024 02:27
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Еще одна страна отправит F-16 в Данию для обучения украинских пилотов
Пилот на истребителе F-16. Фото: US Army
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Бельгия вслед за Данией отправит в Норвегию два истребителя F-16 для подготовки украинских пилотов. Кроме того, туда отправятся еще около 50 бельгийских инструкторов.

Об этом пишет портал RTBF со ссылкой на заявление представителя Минобороны.

Читайте также:

Обучение украинских пилотов на F-16

В Бельгии в программу подготовки включили обучение не только пилотов, а также украинских техников и специалистов по планированию миссий.

"Два двухместных тренировочно-боевых самолета разместят на датской авиабазе Скидструп с марта по сентябрь 2024 года", — пишет издание.

Бельгия принимает участие в этой программе согласно "коалиции F-16", возглавляемой 13 странами, среди которых ведущие — Дания, Нидерланды и США.

"Цель коалиции — обеспечить украинские ВВС многофункциональными одноместными и двухместными истребителями этого типа старой модели, построенными в 1980-1990 гг., а также подготовить квалифицированный летный и наземный состав для их использования", — пояснили в Минобороны Бельгии.

Кроме украинские пилоты будут проходить обучение также в Румынии, Дании, США и Великобритании.

Накануне стало известно, что Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию . Таким образом, эта страна хочет внести свой вклад в обучение украинских пилотов по использованию самолетов американского производства.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

Актуальное по теме