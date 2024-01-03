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Норвегія відправить до Данії два винищувачі F-16 для тренування пілотів ЗСУ

3 січня 2024 12:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Норвегія відправить до Данії два винищувачі F-16 для тренування пілотів ЗСУ
Пілот в кабіні F-16. Фото ілюстративне: Цензор.net
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії. Таким чином ця країна хоче зробити свій внесок у навчання українських пілотів по використанню літаків американського виробництва.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам, повідомляє Reuters.

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За словами Грама, Норвегія вже направила до Данії 10 інструкторів для допомоги у навчанні українських пілотів. Минулого року Норвегія заявила, що приєднається до Данії, Нідерландів та інших країн у наданні літаків Україні.

Норвезькі ВПС замінили свої власні F-16 на нові винищувачі F-35.

Раніше ми розповідали, що в очікуванні американських винищувачів F-16 в українському медійному просторі часто виникає питання, а чи зможуть ці літаки пристосуватися до війни в Україні. Багато запитань щодо здатності української військової інфраструктури обслуговувати такі літаки. 

Нагадуємо, що Нідерланди вже відправили свої перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів. Країна також пообіцяла надати F-16 в Україну для використання в бойових діях.

Крім того, українські пілоти продовжують навчання на американських винищувачах F-16. Для підготовки до управління літаками їм знадобиться 5-9 місяців.

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