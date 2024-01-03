Норвегия отправит в Данию два истребителя F-16 для тренировки пилотов ВСУ

Пилот в кабине F-16. Фото иллюстративное: Цензор.net

Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию. Таким образом, эта страна хочет внести свой вклад в обучение украинских пилотов по использованию самолетов американского производства.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм, сообщает Reuters.

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По словам Грама, Норвегия уже направила в Данию 10 инструкторов для помощи в обучении украинских пилотов. В прошлом году Норвегия заявила, что присоединится к Дании, Нидерландам и другим странам в предоставлении самолетов Украине.

Норвежские ВВС заменили свои собственные F-16 новыми истребителями F-35.

Ранее мы рассказывали, что в ожидании американских истребителей F-16 в украинском медийном пространстве часто возникает вопрос, смогут ли эти самолеты приспособиться к войне в Украине. Много вопросов о способности украинской военной инфраструктуры обслуживать такие самолеты.

Напомним, что Нидерланды уже отправили свои первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. Страна также пообещала предоставить F-16 в Украину для использования в боевых действиях.

Кроме того, украинские пилоты продолжают обучение на американских истребителях F-16. Для подготовки к управлению самолетами им понадобится 5-9 месяцев.