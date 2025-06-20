Нідерланди визнали депортацію кримських татар геноцидом

Засідання парламенту Нідерландів. Ілюстративне фото: UNN

У четвер, 19 червня, Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала визнання геноцидом депортації кримських татар у 1944 році Радянським Союзом. У клопотанні згадується й про окупацію Криму у 2014 році.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нижньої палати парламенту.

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У клопотанні зазначається, що "різні країни визнали масове виселення кримських татар 1944 року Радянським Союзом геноцидом".

Так, Нижня палата заявила про визнання масової депортації кримських татар 1944 року за сучасними стандартами як геноциду.

Крім того, у документі зазначено, що з моменту російської окупації Криму у 2014 році "багато кримських татар були безпідставно ув’язнені, піддані тортурам РФ або зникли безвісти". Так, "Росія, найімовірніше, продовжила політику геноциду проти кримських татар".

"Палата представників "висловлює свою позицію щодо визнання масової депортації кримських татар у 1944 році за сучасними стандартами геноцидом та засуджує її", а також просить уряд визначити, чи можна визнати геноцид кримських татар", — мовиться у документі.

Відомо, що депортацію кримських татар станом на червень 2025 року визнали геноцидом — парламенти України, Латвії, Литви, Канади, Польщі, Естонії та Чехії.

Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга привітав рішення Нижньої палати парламенту Нідерландів, назвавши його "потужним жестом солідарності з кримськотатарським народом, який досі зазнає переслідувань".

"Я дякую Нідерландам за те, що вони стали сьомою країною за межами України, яка визнала цей злочин геноцидом, і закликаю всі інші країни зробити те саме. Це правильний крок", — наголосив Сибіга у соцмережі X.

Раніше ми інформували, що російська сторона блокує обміни кримських татар.

Також ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму російські загарбники закривають кримськотатарські школи й нав'язують "Юнармію".