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Главная Новости дня Еще одна страна ЕС признала депортацию крымских татар геноцидом

Еще одна страна ЕС признала депортацию крымских татар геноцидом

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Дата публикации 20 июня 2025 12:30
Нидерланды признали депортацию крымских татар геноцидом
Заседание парламента Нидерландов. Иллюстративное фото: UNN
Ключові моменти В Нидерландах признали геноцидом депортацию крымских татар

В четверг, 19 июня, Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала признание геноцидом депортации крымских татар в 1944 году Советским Союзом. В ходатайстве упоминается и об оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нижней палаты парламента.

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В ходатайстве отмечается, что "разные страны признали массовое выселение крымских татар в 1944 году Советским Союзом геноцидом".

Так, Нижняя палата заявила о признании массовой депортации крымских татар 1944 года по современным стандартам как геноцида.

Кроме того, в документе указано, что с момента российской оккупации Крыма в 2014 году "многие крымские татары были безосновательно заключены в тюрьму, подвергнуты пыткам РФ или пропали без вести". Так, "Россия, скорее всего, продолжила политику геноцида против крымских татар".

"Палата представителей "выражает свою позицию относительно признания массовой депортации крымских татар в 1944 году по современным стандартам геноцидом и осуждает ее", а также просит правительство определить, можно ли признать геноцид крымских татар", — говорится в документе.

Известно, что депортацию крымских татар по состоянию на июнь 2025 года признали геноцидом — парламенты Украины, Латвии, Литвы, Канады, Польши, Эстонии и Чехии.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал решение Нижней палаты парламента Нидерландов, назвав его "мощным жестом солидарности с крымскотатарским народом, который до сих пор подвергается преследованиям".

"Я благодарю Нидерланды за то, что они стали седьмой страной за пределами Украины, которая признала это преступление геноцидом, и призываю все другие страны сделать то же самое. Это правильный шаг", — отметил Сибига в соцсети X.

Ранее мы информировали, что российская сторона блокирует обмены крымских татар.

Также мы сообщали, что во временно оккупированном Крыму российские захватчики закрывают крымскотатарские школы и навязывают "Юнармию".

геноцид Нидерланды крымские татары депортация парламент
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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