Шахраї змушували пенсіонерів купувати БАДи - деталі

Склад з біодобавками. Фото: Нацполіція

Шахраї надсилали літнім людям посилки з біологічно активними добавками, які вони не замовляли, та вимагали сплатити за них завищену суму. Вони погрожували потерпілим судовими позовами та конфіскацією майна. Злякані люди віддали шахраям понад 10 мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба Національної поліції України.

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Нацполіція знешкодила шахрайські кол-центри з продажу БАДів

Правоохоронці викрили та припинили діяльність мережі шахрайських кол-центрів, що функціонували в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.

У ході слідства було встановлено, що члени злочинної організації мали базу даних громадян, які раніше купували БАДи.

Як шахраї обманювали пенсіонерів

Протягом 2023-2024 років на ім’я людей, серед яких було багато пенсіонерів, шахраї надсилали нові добавки. Після цього вони телефонували потерпілим, видаючи себе за медичних працівників, і вимагали плату, яка значно перевищувала реальну вартість товарів.

Правоохоронці викрили шахрайські кол-центри. Фото: Нацполіція

Якщо людина відмовлялась забирати посилку з пошти та оплачувати її, через кілька годин їй телефонували нібито з виконавчої служби, повідомляючи про відкриття кримінального провадження та загрозу застосування фінансових санкцій.

Зловмисники вимагали суму, яка була в 2,5 раза більшою за попередню, і погрожували заблокувати пенсійну картку – єдине джерело доходу. Пенсіонерів лякали доти, поки вони не переказували гроші. Через сильний психологічний тиск у багатьох постраждалих погіршився стан здоров’я.

Як покарають фігурантів

Слідчі Нацполіції оголосили підозру всім 13 фігурантам.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Шахрайські кол-центри з продажу БАДів. Фото: Нацполіція

Загалом було вилучено 3052 упаковки дієтичних добавок 16 видів, автомобілі, комп’ютерну техніку, телефони, накопичувачі, документацію, зокрема інструкції для співробітників, банківські картки, а також понад 323 000 доларів.

Крім того, правоохоронці виявили у членів злочинної організації російську символіку та печатки з гербом РФ.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили нотаріуса та її спільника у Києві, які незаконно привласнили кошти їхніх клієнтів.

А у Кривому Розі чоловік ошукав дружину військового на понад 1 млн грн. Шахрай обіцяв домовитися про викуп чоловіка потерпілої з полону і його повернення додому.