Мошенники заставляли пенсионеров покупать БАДы - детали

Склад с биодобавками. Фото: Нацполиция

Мошенники присылали пожилым людям посылки с биологически активными добавками, которые они не заказывали, и требовали оплатить за них завышенную сумму. Они угрожали потерпевшим судебными исками и конфискацией имущества. Испуганные люди отдали мошенникам более 10 миллионов гривен.

Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Нацполиция обезвредила мошеннические колл-центры по продаже БАДов

Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность сети мошеннических колл-центров, которые функционировали в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

В ходе следствия было установлено, что члены преступной организации имели базу данных граждан, которые ранее покупали БАДы.

Как мошенники обманывали пенсионеров

В течение 2023-2024 годов на имя людей, среди которых было много пенсионеров, мошенники присылали новые добавки. После этого они звонили потерпевшим, выдавая себя за медицинских работников, и требовали плату, которая значительно превышала реальную стоимость товаров.

Правоохранители разоблачили мошеннические колл-центры. Фото: Нацполиция

Если человек отказывался забирать посылку с почты и оплачивать ее, через несколько часов ему звонили якобы из исполнительной службы, сообщая об открытии уголовного производства и угрозу применения финансовых санкций.

Злоумышленники требовали сумму, которая была в 2,5 раза больше предыдущей, и угрожали заблокировать пенсионную карточку — единственный источник дохода. Пенсионеров пугали до тех пор, пока они не переводили деньги. Из-за сильного психологического давления у многих пострадавших ухудшилось состояние здоровья.

Как накажут фигурантов

Следователи Нацполиции объявили подозрение всем 13 фигурантам.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мошеннические колл-центры по продаже БАДов. Фото: Нацполиция

Всего было изъято 3052 упаковки диетических добавок 16 видов, автомобили, компьютерную технику, телефоны, накопители, документацию, в частности инструкции для сотрудников, банковские карты, а также более 323 000 долларов.

Кроме того, правоохранители обнаружили у членов преступной организации российскую символику и печати с гербом РФ.

Напомним, что правоохранители разоблачили нотариуса и ее сообщника в Киеве, которые незаконно присвоили средства их клиентов.

А в Кривом Роге мужчина обманул жену военного более чем на 1 млн грн. Мошенник обещал договориться о выкупе мужа потерпевшей из плена и его возвращении домой.