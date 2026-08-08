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Головна Новини дня Шахраї вимагають гроші за захист осель від російських дронів

Шахраї вимагають гроші за захист осель від російських дронів

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 07:47
Шахраї вимагають гроші за захист осель від російських дронів
Людина з телефоном і гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Шахраї почали масово розсилати українцям на електронну пошту листи з вимаганням грошей за так званий імунітет та захист будівель від ударів російських безпілотників. Це є звичайним фішингом. Головне у цій ситуації взагалі не чіпати вкладені файли та посилання, бо саме в них зашито шкідливі програми для зламу пристроїв.

Про це у ефірі Вечір.LIVE повідомив кіберексперт Михайло Кольцов.

Правила безпеки при фішингі

Експерт каже, що подібна схема вже давно відома в інтернеті, але раніше зловмисники просто шифрували документи вірусами і вимагали за них біткоїни. Зараз вони тиснуть на страх перед обстрілами, але реальної загрози такі повідомлення не несуть.

"Ця схема давно вже відпрацьована на різних кіберінцидентах, починаючи з вірусів-шантажистів, які шифрують ваші документи й кажуть: "Дайте нам 10 біткоїнів, і ми все повернемо". Тримайтеся якомога далі від подібних листів, вони ні на що не впливають"— заявив експерт.

Однак налякані люди часто роблять помилку і клікають на вкладення у листі, чого робити категорично не можна.

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Найкращий спосіб захиститися від цього фішингу полягає в тому, щоб просто проігнорувати повідомлення.

Як писали Новини.LIVE раніше, шахраї виманили у експремʼєра України майже 7 млн грн. Валерій Пустовойтенко віддав їм він віддав 110710 доларів США та 10200 євро, а також заощадження в ізраїльських шекелях, англійських фунтах та чеських кронах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що останнім часом громадянам телефонують нібито від СБУ чи інших правоохоронних органів. Зловмисники залякують українців вигаданими кримінальними провадженнями за роботу на РФ та вимагають гроші.

фішинг шахраї ефір Новини.LIVE
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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