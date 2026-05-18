Псевдопрацівники СБУ виманили у експремʼєра майже 7 млн грн
У Києві шахраї, які представилися працівниками Служби безпеки України, ошукали колишнього високопосадовця на майже 7 мільйонів гривень. Правоохоронці оголосили підозру двом учасникам схеми. За даними ЗМІ, йдеться про експремʼєр-міністра України Валерія Пустовойтенка.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужби поліції Києва, Київської міської прокуратури і "Українську правду".
Зловмисники ошукали експремʼєра
До літнього чоловіка зателефонував шахрай, який представився співробітником СБУ. Він почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні Росії. Щоб посилити тиск, псевдоправоохоронець повідомляв потерпілому про відкриті кримінальні провадження щодо нього та надсилав фальшиві повістки.
За словами шахраїв, "довести свою невинуватість" потерпілий міг через нібито перевірку та декларування коштів у спеціальній структурі. Він погодився на "обшук по відеозвʼязку" та показав заощадження. Згодом експосадовець склав усі гроші в пакет та біля свого будинку віддав зловмисникам "на перевірку".
"Зокрема, він віддав 110710 доларів США та 10200 євро, а також заощадження в ізраїльських шекелях, англійських фунтах та чеських кронах. Заощадження у євро та американських доларах підозрювані перерахували на крипторахунок організатора схеми, а от іншу валюту обмінник брати відмовився", — повідомили в прокуратурі.
Покарання зловмисникам
Слідчі оголосили фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
"Підозрювані перебувають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4,9 млн гривень та 3,3 млн гривень відповідно", — йдеться у повідомленні.
Попередження від поліції
Правоохоронці заявляють, що зловмисники дедалі частіше використовують тему війни, вдають із себе співробітників силових структур та грають на страху людей перед законом.
"Цей випадок – чергове нагадування: жодні державні органи не вимагають передавати готівку "на перевірку". У разі подібних дзвінків слід негайно звертатися до поліції", — йдеться у повідомленні.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, в Україні зросла кількість шахрайських схем, коли громадянам телефонують нібито від СБУ чи інших правоохоронних органів. Зловмисники залякують вигаданими кримінальними провадженнями та вимагають гроші.
