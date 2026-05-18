Псевдопрацівники СБУ виманили у експремʼєра майже 7 млн грн

Валерій Пустовойтенко. Фото: УНІАН

У Києві шахраї, які представилися працівниками Служби безпеки України, ошукали колишнього високопосадовця на майже 7 мільйонів гривень. Правоохоронці оголосили підозру двом учасникам схеми. За даними ЗМІ, йдеться про експремʼєр-міністра України Валерія Пустовойтенка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужби поліції Києва, Київської міської прокуратури і "Українську правду".

Зловмисники ошукали експремʼєра

До літнього чоловіка зателефонував шахрай, який представився співробітником СБУ. Він почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні Росії. Щоб посилити тиск, псевдоправоохоронець повідомляв потерпілому про відкриті кримінальні провадження щодо нього та надсилав фальшиві повістки.

Затримані фігуранти. Фото: Нацполіція

За словами шахраїв, "довести свою невинуватість" потерпілий міг через нібито перевірку та декларування коштів у спеціальній структурі. Він погодився на "обшук по відеозвʼязку" та показав заощадження. Згодом експосадовець склав усі гроші в пакет та біля свого будинку віддав зловмисникам "на перевірку".

Листування із шахраями. Фото: прокуратура України

"Зокрема, він віддав 110710 доларів США та 10200 євро, а також заощадження в ізраїльських шекелях, англійських фунтах та чеських кронах. Заощадження у євро та американських доларах підозрювані перерахували на крипторахунок організатора схеми, а от іншу валюту обмінник брати відмовився", — повідомили в прокуратурі.

Фейковий наказ. Фото: Нацполіція

Покарання зловмисникам

Слідчі оголосили фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

"Підозрювані перебувають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4,9 млн гривень та 3,3 млн гривень відповідно", — йдеться у повідомленні.

Попередження від поліції

Правоохоронці заявляють, що зловмисники дедалі частіше використовують тему війни, вдають із себе співробітників силових структур та грають на страху людей перед законом.

"Цей випадок – чергове нагадування: жодні державні органи не вимагають передавати готівку "на перевірку". У разі подібних дзвінків слід негайно звертатися до поліції", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, в Україні зросла кількість шахрайських схем, коли громадянам телефонують нібито від СБУ чи інших правоохоронних органів. Зловмисники залякують вигаданими кримінальними провадженнями та вимагають гроші.

Раніше у Сумах правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, який обманював, зокрема, українських військових. Зловмисники діяли під прикриттям онлайн-знайомств і виманювали кошти у людей різного віку.