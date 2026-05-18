Псевдоработники СБУ выманили у экс-премьера почти 7 млн грн

В Киеве мошенники, которые представились работниками Службы безопасности Украины, обманули бывшего высокопоставленного чиновника на почти 7 миллионов гривен. Правоохранители объявили подозрение двум участникам схемы. По данным СМИ, речь идет об экс-премьер-министре Украины Валерии Пустовойтенко.

Злоумышленники обманули экс-премьера

К пожилому мужчине позвонил мошенник, который представился сотрудником СБУ. Он начал обвинять пенсионера в финансировании России. Чтобы усилить давление, псевдоправоохранитель сообщал потерпевшему об открытых уголовных производствах в отношении его и присылал фальшивые повестки.

По словам мошенников, "доказать свою невиновность" потерпевший мог через якобы проверку и декларирование средств в специальной структуре. Он согласился на "обыск по видеосвязи" и показал сбережения. Впоследствии экс-чиновник сложил все деньги в пакет и возле своего дома отдал злоумышленникам "на проверку".

"В частности, он отдал 110710 долларов США и 10200 евро, а также сбережения в израильских шекелях, английских фунтах и чешских кронах. Сбережения в евро и американских долларах подозреваемые перечислили на криптосчет организатора схемы, а вот другую валюту обменник брать отказался", — сообщили в прокуратуре.

Наказание злоумышленникам

Следователи объявили фигурантам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

"Подозреваемые находятся под стражей с возможностью внесения залога в размере 4,9 млн гривен и 3,3 млн гривен соответственно", — говорится в сообщении.

Предупреждение от полиции

Правоохранители заявляют, что злоумышленники все чаще используют тему войны, выдают себя за сотрудников силовых структур и играют на страхе людей перед законом.

"Этот случай — очередное напоминание: никакие государственные органы не требуют передавать наличные "на проверку". В случае подобных звонков следует немедленно обращаться в полицию", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, в Украине возросло количество мошеннических схем, когда гражданам звонят якобы от СБУ или других правоохранительных органов. Злоумышленники запугивают вымышленными уголовными производствами и требуют деньги.

