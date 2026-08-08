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Главная Новости дня Мошенники вымогают деньги за защиту домов от российских дронов

Мошенники вымогают деньги за защиту домов от российских дронов

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 07:47
Мошенники вымогают деньги за защиту домов от российских дронов
Человек с телефоном и деньгами в руке. Фото: Новости.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новости.LIVE

Мошенники начали массово рассылать украинцам по электронной почте письма с требованием денег за так называемый иммунитет и защиту зданий от ударов российских беспилотников. Это обычный фишинг. Главное в этой ситуации — ни в коем случае не открывать вложенные файлы и ссылки, поскольку именно в них зашиты вредоносные программы для взлома устройств.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил киберэксперт Михаил Кольцов.

Правила безопасности при фишинге

Эксперт отмечает, что подобная схема уже давно известна в интернете, но раньше злоумышленники просто шифровали документы вирусами и требовали за них биткоины. Сейчас они играют на страхе перед обстрелами, но реальной угрозы такие сообщения не несут.

"Эта схема давно уже отработана на различных киберинцидентах, начиная с вирусов-шантажистов, которые шифруют ваши документы и говорят: "Дайте нам 10 биткоинов, и мы всё вернём". Держитесь как можно дальше от подобных писем, они ни на что не влияют", — заявил эксперт.

Однако напуганные люди часто совершают ошибку и нажимают на вложения в письме, чего делать категорически нельзя.

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Лучший способ защититься от такого фишинга — просто проигнорировать сообщение.

Как ранее писали Новини.LIVE, мошенники выманили у экс-премьера Украины почти 7 млн грн. Валерий Пустовойтенко передал им 110 710 долларов США и 10 200 евро, а также сбережения в израильских шекелях, английских фунтах и чешских кронах.

Также Новини.LIVE сообщали, что в последнее время гражданам звонят якобы из СБУ или других правоохранительных органов. Злоумышленники запугивают украинцев вымышленными уголовными делами за работу на РФ и вымогают деньги.

фишинг мошенники эфир Новини.LIVE
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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